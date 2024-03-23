Опубликовано фото второго задержанного под Брянском

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал Mash опубликовал фото второго задержанного в Брянской области предполагаемого террориста, который находился в белом Renault Symbol. Уточняется, что из машины мужчина выбежал в одной футболке.

По данным Telegram-канала SHOT, одного из предполагаемых террористов, который пытался скрыться, обнаружили с дрона. Источник утверждает, что всего в операции по поимке преступников было задействовано два вертолета и восемь беспилотников. Также местность прочесывали около 300 российских силовиков и военных.

Следственный комитет сообщал, что спецслужбами и правоохранительными органами в Брянской области были задержаны четверо подозреваемых из числа совершивших теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл».

Ранее были опубликованы данные другого задержанного — 19-летнего Мухаммадсобира Файзова, его ранили в глаз, из-за чего у него не закрывается веко. Задержанного доставили на операцию в стационар в Брянской области. Предполагается, что мужчина вместе с подельниками хотел скрыться на территории Украины, автомобиль был остановлен неподалеку от государственной границы.