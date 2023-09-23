Опубликовано фото подбитой шведской БМП в районе Берховского водохранилища

Фото: МО РФ

Военный корреспондент Андрей Руденко опубликовал в Telegram-канале фотографию подбитой шведской боевой машины пехоты CV9040C. На кадрах можно заметить, что иностранная БМП перевернута набок. Повреждения также получила броня. Фото сделано в районе Березовского водохранилища.

Бойцы 200-й бригады Северного флота подбили шведскую БМП CV9040C в районе Берховского водохранилища, — написал Руденко.

Ранее Telegram-канал «НАТОптыш» опубликовал кадры, на которых российские артиллеристы ударяют по пунктам временной дислокации Вооруженных сил Украины. На видео снаряды падают на ангары противника, расположенные в населенных пунктах Харьковской и Сумской областей.

Как сообщало ранее Министерство обороны РФ, российские силы нанесли значительный ущерб системе материально-технического обеспечения ВСУ. Бойцам удалось уничтожить часть запасов крылатых ракет и снарядов с обедненным ураном, переданных Украине странами Запада.

В рядах украинских войск фиксируется низкий уровень морально-психологического состояния. Из-за этого они вынуждены сдавать позиции и выводить подразделения в тыловые районы, добавили в ведомстве.