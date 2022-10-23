Появилось первое фото военкора Пегова из госпиталя после ранения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Сети появилось первое фото раненого военного корреспондента Семена Пегова из госпиталя. После подрыва на мине у него открытый перелом пальцев ноги и рваные раны стопы, сообщил Telegram-каналу Kotsnews журналист Дмитрий Киселев. Жизни военкора ничего не угрожает.

У Пегова открытый перелом I-II пальцев правой стопы, рваные раны подошвенной части стопы в результате подрыва на мине «Лепесток», — сообщил Дмитрий Киселев.

Сегодня, 23 октября, военкор Семен Пегов получил ранение под Донецком. Он был госпитализирован в республиканский травматологический центр Донецка с ранением в ногу. Telegram-канал RT передал, что Пегов подорвался на мине «Лепесток».

15 октября корреспондент «Известий» Денис Кулага пострадал при обстреле в ДНР. Грузовик со съемочной группой попал под обстрел в Бахмутском районе республики, в результате журналист получил контузию.