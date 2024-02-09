Опубликована копия избирательного бюллетеня на выборах президента России ЦИК утвердила текст и форму бюллетеня на выборах президента России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Центральная избирательная комиссия России утвердила текст избирательного бюллетеня, который будет предоставляться гражданам на выборах президента РФ в марте 2024 года, сообщает РИА Новости. На бланке указана краткая информация о всех четырех кандидатах. В список попали действующий глава государства Владимир Путин, глава ЛДПР Леонид Слуцкий, а также кандидат от «Новых людей» Владислав Даванков и кандидат от КПРФ Николай Харитонов.

Избирательный бюллетень будет представлять собой лист, в котором даются разъяснения о порядке его заполнения. Ниже расположен список всех кандидатов с краткой биографией, в которой указана партийная принадлежность, место и дата рождения. Правее стоит пустой квадрат, в который необходимо поставить любой знак. Бюллетени, в которых будет проставлено два или более знаков, будут признаны недействительными, как и на прошлых выборах.

Как сообщалось ранее, Центризбирком России не допустил выдвиженца от партии «Гражданская инициатива» Бориса Надеждина к участию в выборах. Причиной для отказа стала высокая доля брака в собранных им подписях. По словам политика, он намерен обжаловать отказ ЦИК, так как сбор подписей проходил открыто и честно.