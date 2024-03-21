Опубликован список самых стильных российских политиков Лавров, Песков и Матвиенко вошли в список самых стильных политиков

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров выделяется среди других российских мужчин-политиков, отметила в комментарии NEWS.ru агент, занимающийся заказами и оптовыми закупками модной одежды для торговых предприятий, Ирина Горбунова. Она обратила внимание не только на костюмы руководителя дипведомства, но и на его очки и украшения.

Глава МИД Сергей Лавров — красавчик. Всегда очень стильно выглядит: очки, украшения, костюмы. Я не знаю, кто его одевает, но он очень выделяется среди политиков-мужчин, — сказала Горбунова.

Стилист и шоумен Сергей Зверев заявил, что самыми стильными российскими политиками являются президент Владимир Путин и пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков. Согласно материалу NEWS.ru 2019 года, в пятерке самых стильных женщин-политиков из России оказались спикер Совфеда Валентина Матвиенко, вице-премьер Татьяна Голикова, первый заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина, официальный представитель МИД Мария Захарова. Также в списке отмечен стиль депутата и космонавта Валентины Терешковой.

Дизайнер Елена Князева в 2017 году отмечала способность подбирать наряды у депутата Госдумы Светланы Журовой, экс-депутата Госдумы Светланы Хоркиной, помощника генерального прокурора Натальи Поклонской и заместителя председателя Госдумы Елены Яровой. Дизайнер Джемал Махмудов отмечал, что зачастую политики предпочитают индивидуальный пошив одежды, для них в ателье отшивают очень качественные костюмы на заказ. Кроме того, некоторые из представителей этой сферы приобретают одежду через стилистов и дизайнеров.

Ранее был составлен список российских звезд-дебоширов. В него в том числе вошли актеры Никита Кологривый и Алексей Панин, а также певец Григорий Лепс. Поводом для составления списка стал скандал, устроенный Кологривым в одном из баров Новосибирска и обернувшийся для актера административным арестом на семь суток.