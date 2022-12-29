Цены на электроэнергию в России в декабре достигли исторического максимума «Коммерсант»: стоимость электроэнергии в РФ в декабре достигла исторического максимума

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В декабре биржевые цены на электроэнергию в европейской части России и на Урале для коммерческих потребителей достигли исторического максимума и составили 1,8 тысячи рублей за 1 МВт•ч. Об этом сообщает издание «Коммерсант», которое провело оценку изменения стоимости электричества по годам. Рекорд пришелся на 24 декабря.

Сообщается, что на неделе с 19 по 26 декабря наблюдался самый значительный рост цен на рынке на сутки вперед — более чем 20% год к году. Стоимость достигла уровня 1,7 тысячи рублей за 1 МВт•ч. В сравнении с прошлым годом, с начала декабря рост составил 12%.

По данным издания, скачок цен связан с выводом на ремонт нескольких блоков атомных электростанций — Ростовской, Нововоронежской, Ленинградской, Балаковской и ряда других. В этой связи генерирующие компании переходили на получение электроэнергии от ТЭЦ, работающих на газе, цены на который также увеличились.

Как рассказали в диспетчере энергосистемы, «Системном операторе», зимой традиционно на плановом ремонте находятся два-три блока АЭС. В этом декабре было отмечено «нехарактерное наложение» ремонтов, но они уложились в короткий отрезок времени .

После того, как ремонтный период закончился, цены снова стали падать, отмечает «Коммерсант».

Ранее сообщалось, что с 1 января 2024 года Министерство энергетики России планирует ввести в стране запрет на прямое подключение предприятий к магистральным электросетям. В соответствующем законопроекте говорится, что все новые клиенты будут подключаться к электросетям Федеральной сетевой компании (ФСК) через региональную системообразующую компанию. Авторы подчеркивают, что закон увеличит расходы компаний на оплату услуг по передаче.

Также «Коммерсант» писал, что в России сократилось производство электроэнергии из-за прекращения поставок в страны Евросоюза. По данным газеты, с начала лета производство электричества в европейской части России и на Урале сократилось на 1,2%, до 397 млрд кВт/ч, на северо-западе страны — на 3%, до 52 млрд кВт/ч. На страны Европы, как пишет издание, уходило более половины всего объема поставок.