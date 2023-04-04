Определены места посадки нового российского космического корабля Проектируемый в России корабль «Орел» сможет приземляться в Сибири и Оренбургской области

Фото: energia.ru

Проектируемый в настоящее время в России космический корабль «Орел» сможет приземляться в двух районах страны — в Оренбургской области и в Сибири. Карта точек посадки опубликована в научном журнале Центра подготовки космонавтов (ЦУП) имени Гагарина «Пилотируемые полеты в космос». Отмечается, что отклонения составят не более семи километров.

На территории Российской Федерации определены два основных района посадки, важным требованием к которым является их близость к действующим транспортным коммуникациям (аэродромы, дороги, железные дороги) и местам, обеспечивающим возможность оказания медицинской помощи экипажу, — написано в публикации.

На сопровождающей материал карте обозначены две точки — одна расположена между реками Волга и Урал, вторая находится между Обью и Иртышом. Обе расположены довольно близко к границе с Казахстаном. Уточняется, что отклонение возвращаемого аппарата космического корабля от расчетной точки посадки составит не более семи километров — как при возвращении с Луны. так и с околоземной орбиты.

Ранее американский предприниматель и глава SpaceX Илон Маск на своей странице в Twitter заявил, что компания может запустить 120-метровый космический корабль Starship в конце третьей недели апреля. Он уточнил, что точная дата будет зависеть от «выдачи лицензии Федерального управления гражданской авиации США (FAA)».

В свою очередь инженер NASA Джон Пози рассказал, что сотрудники космических агентств США и России регулярно встречаются, чтобы обсуждать безопасность космических аппаратов и меры для ее обеспечения. Пози отметил, что Международная космическая станция — это партнерство, в котором участвуют различные страны, включая Россию.