Оправдания Киркорова, восхищения Пескова, инфаркт Черных: что будет дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/ТАСС

Филипп Киркоров оправдался перед Дмитрием Песковым за участие в «голой» вечеринке Анастасии Ивлеевой, Татьяна Навка впечатлила мужа новым ледовым шоу по произведению Николая Гоголя, актер «Глухаря» Алексей Черных умер в молодом возрасте — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ. Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Как Киркоров оправдался за участие в вечеринке Ивлеевой

«Голая» вечеринка Анастасии Ивлеевой в клубе «Мутабор» в Москве продолжает с 20 декабря колыхать информационное поле. Телеведущая Мария Шукшина потребовала объявить всем участникам «тусовки» бойкот на федеральном телевидении. У себя в Telegram она опубликовала список гостей мероприятия и предложила подписчикам перенаправить его в Роскомнадзор с требованием ограничить новогодние эфиры от присутствия неугодных артистов.

Вместе с тем Шукшина возмутилась, что служба опеки не обращает внимания на участников «голой» вечеринки. Она поставила под сомнение моральные качества гостей, у которых есть дети.

«Ведь у многих участников этой свальной вечеринки дети... Чему научат и как воспитают они своих детей? Некоторые скажут: это их личные дети, как хотят, так и воспитают. Не вопрос! Тогда руки прочь от всех других семей, которых третируют органы опеки, улавливая ювенальные сигналы, идущие с Запада», — написала Шукшина.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Мария Шукшина

Отдельно экс-ведущая «Жди меня» прошлась по персоне Филиппа Киркорова, который пришел на вечеринку в полупрозрачном закрытом наряде. Она припомнила отцу двоих детей и другие его скандалы.

«Достаточно посмотреть на „эволюцию“ коллективного Киркорова, хотя бы за последние 20 лет... Сначала мужчины начинают красить глаза, потом надевают мини-юбки, потом, не стесняясь, приводят своих партнеров на ТВ, потом топчутся на кресте, теперь уже начали демонстрировать свое тело в нижнем белье или без оного», — написала Шукшина, не назвав имен.

На фоне резонанса Филиппу Киркорову пришлось оправдываться перед представителем Кремля, хотя и в неформальной обстановке. Певец рассказал пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову, что обещал Ивлеевой посетить вечеринку, поскольку та снималась у него в клипе. Первым разговор о вечеринке завел сам Песков. Он спросил у народного артиста России: «Что вы там устроили?»

«У меня ума хватило туда дальше не пойти. Я просто обещал ей, она у меня в клипе снималась. Вот, знаешь, никогда ни о чем никого не просил. Она (Ивлеева. — NEWS.ru) меня пригласила, сказала, что будет новогодний бал, дресс-код naked. Я заморочился на Dolce&Gabbana, Balenciaga. А потом, когда я вошел и увидел это... Говорю: „Катя (это моя помощница), только бэкстейдж и цветочки — и на выход“», — ответил артист.

Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин после этого заявил, что юристы организации начали работать над тем, чтобы лишить Филиппа Киркорова звания народного артиста России. Зампредседателя думского комитета по культуре Александр Шолохов поддержал эту идею.

Адвокат певца Александр Добровинский в комментарии NEWS.ru назвал глупостью предложение Бородина лишить Киркорова статуса народного артиста. При этом Добровинский пошутил о персонале на вечеринке.

«А официантов надо кастрировать, которые там работали, клуб поджечь, пепел развеять, директора посадить на электрический стул, бухгалтера — на пожизненное, нет? Больше он ничего не предлагает? Глупость полная, конечно», — заключил Добровинский.

Правозащитник выразил мнение, что певец не сделал ничего, что позволило бы лишить его упомянутой награды.

«Я думаю, что, если даже он покончит жизнь самоубийством — господин Бородин, — Филиппа Бедросовича не лишат звания [народного артиста], потому что не за что лишать», — сказал адвокат.

Кроме Киркорова на встрече побывали Дима Билан, Лолита Милявская, Наталья Чистякова-Ионова (Глюкоза), Анна Asti, рэперы Денис Устименко-Вейнштеин (Джиган) с супругой Оксаной Самойловой, Николай Васильев (VACIO), блогер Мария Миногарова, стилисты Олег Горчанин, Гоша Карцев, Карина Нигай, Вика Салават, журналисты Ксения Собчак и Саша Сулим и телеведущая Алена Водонаева.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Филипп Киркоров

Что Песков сказал о шоу своей супруги Навки

Встретились Филипп Киркоров с Дмитрием Песковым за кулисами шоу супруги представителя Кремля Татьяны Навки. Пресс-секретарь президента заявил, что постановки ледовых шоу его супруги, олимпийской чемпионки по фигурному катанию Татьяны Навки, совершенствуются каждый год, в том числе его поразила премьера нового спектакля спортсменки «Вечера на хуторе».

«Здорово! Прекрасно! Супер! <...> Я первый раз увидел [спектакль], я никогда ничего заранее не смотрю, в том числе и репетиции. <...> Каждый год постановки совершенствуются», — сказал Песков.

Он также позитивно оценил выбор сюжета для спектакля, который был поставлен на основе произведений писателя Николая Гоголя.

Премьерные показы мультимедийного шоу на льду состоялись 22 и 23 декабря на арене «Мегаспорт», оно будет идти до 7 января. В спектакле участвуют чемпионы мира в танцах на льду Виктория Синицына и Никита Кацалапов, олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Анна Щербакова, призеры чемпионата мира Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас. По словам Навки, она долгое время вынашивала идею этого ледового шоу, поскольку ранее спектакли на льду по мотивам одноименного произведения писателя Николая Гоголя не ставились.

Сама Навка до этого заступилась за трехкратную чемпионку мира Елену Исинбаеву. Фигуристка назвала спортсменку невоенным человеком, забыв о ее звании. Говоря о спортсменке, Навка заявила, что Исинбаева проживала на Канарских островах «задолго до всех этих историй» и имеет там семью. Кроме того, фигуристка напомнила, что прыгунья вошла в МОК, что является радостным событием, благодаря которому россиянка сможет отстаивать позицию РФ.

«Ей там жить дальше — не знаю, как сложится жизнь, может, вернется в Россию, если тому будут причины. Плюс ее включили в МОК. Это радость и счастье, что в МОК есть человек, который будет представлять наши интересы и защищать Россию», — сказала Навка в интервью.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ледовое шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ледовое шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ледовое шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ледовое шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигуристка Анна Щербакова выступает на ледовом шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигуристка Анна Щербакова выступает на ледовом шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигуристка Виктория Синицина выступает на ледовом шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигуристка Виктория Синицина выступает на ледовом шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигурист Никита Кацалапов выступает на ледовом шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигурист Никита Кацалапов выступает на ледовом шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ледовое шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ледовое шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигурист Повилас Ванагас выступает на ледовом шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигурист Повилас Ванагас выступает на ледовом шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигуристы Никита Кацалапов и Анна Щербакова выступают на ледовом шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигуристы Никита Кацалапов и Анна Щербакова выступают на ледовом шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигурист Повилас Ванагас выступает на ледовом шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигурист Повилас Ванагас выступает на ледовом шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ледовое шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ледовое шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ледовое шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ледовое шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ледовое шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ледовое шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ледовое шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ледовое шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигуристы Никита Кацалапов и Виктория Синицина выступают на ледовом шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигуристы Никита Кацалапов и Виктория Синицина выступают на ледовом шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигуристы Повилас Ванагас и Маргарита Дробязко выступают на ледовом шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигуристы Повилас Ванагас и Маргарита Дробязко выступают на ледовом шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигуристы Никита Кацалапов и Виктория Синицина выступают на ледовом шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигуристы Никита Кацалапов и Виктория Синицина выступают на ледовом шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигурист Никита Кацалапов выступает на ледовом шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигурист Никита Кацалапов выступает на ледовом шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ледовое шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ледовое шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Маргарита Дробязко выступает на ледовом шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Маргарита Дробязко выступает на ледовом шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Маргарита Дробязко выступает на ледовом шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Маргарита Дробязко выступает на ледовом шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ледовое шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ледовое шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигуристы Татьяна Навка и Пётр Чернышев выступают на ледовом шоу «Вечера на хуторе» во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигуристы Татьяна Навка и Пётр Чернышев выступают на ледовом шоу «Вечера на хуторе» во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигуристы Татьяна Навка и Пётр Чернышев выступают на ледовом шоу «Вечера на хуторе» во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигуристы Татьяна Навка и Пётр Чернышев выступают на ледовом шоу «Вечера на хуторе» во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ледовое шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ледовое шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ледовое шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ледовое шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигуристы Татьяна Навка и Пётр Чернышев выступают на ледовом шоу «Вечера на хуторе» во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигуристы Татьяна Навка и Пётр Чернышев выступают на ледовом шоу «Вечера на хуторе» во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигуристы Никита Кацалапов, Повилас Ванагас и Виктория Синицина (слева направо) выступают на ледовом шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигуристы Никита Кацалапов, Повилас Ванагас и Виктория Синицина (слева направо) выступают на ледовом шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигуристы Никита Кацалапов, Повилас Ванагас и Виктория Синицина (слева направо) выступают на ледовом шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигуристы Никита Кацалапов, Повилас Ванагас и Виктория Синицина (слева направо) выступают на ледовом шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигуристы Никита Кацалапов и Татьяна Навка выступают на ледовом шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигуристы Никита Кацалапов и Татьяна Навка выступают на ледовом шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигуристы Повилас Ванагас и Маргарита Дробязко выступают на ледовом шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигуристы Повилас Ванагас и Маргарита Дробязко выступают на ледовом шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигуристы Никита Кацалапов и Виктория Синицина выступают на ледовом шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигуристы Никита Кацалапов и Виктория Синицина выступают на ледовом шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигурист Максим Ковтун выступает на ледовом шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигурист Максим Ковтун выступает на ледовом шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ледовое шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ледовое шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» во Дворце спорта «Мегаспорт» в Москве

От чего умер 43-летний актер сериала «Глухарь» Алексей Черных

Актер кино, театра и дубляжа Алексей Черных, снимавшийся в сериале «Глухарь», умер на 44-м году жизни, сообщила в социальных сетях его коллега Екатерина Соломатина. Причиной смерти стал инфаркт.

«Сегодня не стало моего однокурсника Леши Черных — человека невероятного таланта, человека с раненой и очень трагичной судьбой. Человека сложного, противоречивого, но честного, справедливого, нежного, трепетного, доброго, умного и такого ранимого», — написала Соломатина.

Алексей Черных родился в 1980 году, в 2003-м окончил Школу-студию МХАТ, служил в театре Et Cetera, принимал участие в постановках Театра.doc. Широкому зрителю известен по участию в сериалах «Глухарь» и «Ищейка». Кроме того, Черных занимался дубляжом, являлся официальным голосом Энтони Маки, исполнителя роли Сокола из киновселенной Marvel. Черных — лауреат приза за «Лучшую мужскую роль» открытого фестиваля кино стран СНГ и Балтии «Киношок» (фильм «Сын», Андрей — главная роль).

Также 24 декабря стало известно, что в США в возрасте 99 лет скончался актер Майк Нуссбаум. Об этом рассказала его дочь Карен. Артист всего шесть дней не дожил до своего векового юбилея.

Фото: Chris Walker/Chicago Tribune via ZUMA Press Wire/ТАСС Майк Нуссбаум

По словам Карен, ее отец скончался в своей постели 23 декабря в Чикаго, она в этот момент находилась рядом. Нуссбаум умер по естественным причинам. Последний год своей жизни мужчина провел в хосписе.

Нуссбаум не покидал актерскую профессию до последних лет жизни и считался одним из наиболее возрастных артистов в отрасли. Его актерская карьера стартовала в общественном театре в 1950-х годах, в 1960-х он стал участником профессионального театрального сообщества Чикаго. Там же он познакомился с актером и режиссером Дэвидом Мэметом, в пьесах которого в дальнейшем не раз участвовал.

Среди наиболее известных ролей актера — Джентл Розенберг из фильма «Люди в черном» и Боб Дриммер в картине «Роковое влечение». Нуссбаум также работал в качестве режиссера и появлялся во многих рекламных роликах.

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