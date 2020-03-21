https://static.news.ru/photo/fb5e74ce-6c32-11ea-b11c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские власти не планируют ужесточать карантинные требования в стране из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили в оперативном штабе по противодействию COVID-19.

О введении жёсткого карантина в России ранее сообщили источники РИА Новости. После чего в штабе эту информацию не подтвердили и посоветовали журналистам аккуратнее «работать с разного рода источниками».

Комплекса мер, которые на данный момент принимаются, достаточно. В ближайшее время никакого жёсткого карантина вводить не будут, — заверили в штабе, сообщение которого приводит ТАСС.

С 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку нового китайского коронавируса пандемией. Сейчас по всему миру уже 310 882 заражённых COVID-19, жертвами заболевания стали 13 173 человека, а 95 129 пациентам удалось излечиться. В России к воскресенью диагноз подтверждён у 306 человек, при этом 18 уже выписаны из больниц абсолютно здоровыми.

Как писал NEWS.ru, ранее журналист Владимир Киселёв призвал пойти ещё дальше и во время жёсткого карантина вывести на улицы страны армейские патрули.