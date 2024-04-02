Операторы БПЛА почти лишили ВСУ возможности ротации под Донецком РИА Новости: операторы БПЛА почти лишили ВСУ ротации под Донецком

Фото: МО РФ

Операторы беспилотников Южной группировки войск сделали ротацию сил противника на Донецком направлении практически невозможной, сообщает РИА Новости. Российские военные с помощью дронов контролируют воздушное пространство над украинскими позициями.

На моем счету бронированная техника, такая как «Брэдли», БТР вражеские, транспортные машины, которыми перевозят личный состав. Работаем и днем и ночью. Для них стало очень тяжелой задачей проводить ротацию, — заявил старший оператор БПЛА с позывным Вилли.

Он отметил, что украинские военные раньше «ездили, как будто в мирных городах, привозили [личный состав] и спокойно уезжали», но ситуация изменилась с появлением у российских сил FPV-дронов. Отечественные операторы постоянно работают над повышением дальности работы дронов, БПЛА залетают все дальше в тыл противника.

У нас увеличилась дальность полетов, теперь они к себе в тыл заехать нормально не могут. Мы срываем их передвижения. Ведется наблюдение 24 часа в сутки, — уточнил Вилли.

По его словам, дроны вылетают на выполнение задачи после поступления данных от разведки. Весь расчет дронов получает от Министерства обороны премии за каждую уничтоженную единицу техники. Военный отметил, что за танк полагается около 1 млн рублей, за БМП «Брэдли» — полмиллиона. По словам техника-инженера с позывным Кувала, украинские военные вынуждены проводить ротацию, однако российские операторы реагируют вовремя на эти попытки.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России уничтожили автомобильный мост в Гуляйполе Запорожской области, который представлял ценность для украинских войск. Военнослужащие 11-й армии ВВС и ПВО и операторы БПЛА группировки «Восток» поразили объект авиаударом. Минобороны РФ информацию не комментировало. Мосты в зоне боевых действий выводят из строя, чтобы затруднить для противника поставки боеприпасов, а также усложнить проведение ротаций ВСУ.