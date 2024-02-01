Операторы беспилотников лишили ВСУ транспорта для перевозки бойцов «Архангел спецназа Z»: ВС России вывели из строя машину для перевозки бойцов ВСУ

Фото: МО Украины

Операторы беспилотников Вооруженных сил России вывели из строя транспорт украинских военных, который использовался для перевозки личного состава, сообщил Telegram-канал «Архангел спецназа Z». На опубликованных кадрах видно, как с дрона сбрасывают два боеприпаса. Первый приземляется в районе колеса, второй же попадает на лобовое стекло.

По информации канала, снаряды повредили силовые агрегаты транспорта. После этого завести машину невозможно. Помимо перевозки бойцов, этот транспорт также использовался для транспортировки средств обеспечения.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что расчеты российских FPV-дронов за сутки нанесли более 25 ударов по объектам Вооруженных сил Украины на правом берегу Днепра на территории Херсонской области. По данным ведомства, в ходе нанесения ударов был уничтожен взводный опорный пункт, два наблюдательных пункта и несколько легковых автомобилей с личным составом ВСУ. В Министерстве уточнили, что в результате успешно проведенной операции российских войск ликвидировать удалось до отделения пехоты противника.