Оператору из США продлили разрешение на использование частот в России «Известия»: ГКРЧ продлила компании Iridium разрешение на использование частот в России

Государтсвенная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) продлила на 10 лет разрешение на использование частот в России для компании Iridium Communications Inс., представляющей интересы американского оператора спутниковой связи Iridium. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минцифры, которое курирует работу межведомственной комиссии.

Эта спутниковая система скоординирована с нашими сетями на международном уровне. Iridium Communications Inс. выполнил требование правительства в части построения станций сопряжения, которые обеспечивают безопасную передачу данных, — сообщили в ведомстве.

По информации издания, продление одобрили все профильные ведомства, включая силовое. При этом 10 лет является максимальным сроком, на который ГКРЧ имеет право продлевать разрешение.

По мнению акционера компании «Ка-Интернет» Сергея Пехтерева, такое продление можно считать разумным компромиссом, так как группировка спутников Iridium обеспечивает связь в районах Крайнего Севера, где не работают российские спутники. Кроме того, отключение оператора могло бы повлиять на судоходство в международном масштабе, поскольку Iridium — второй оператор Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности (ГМССБ).

В группировку Iridium входит 66 спутников, охватывающих связью всю поверхность Земли.