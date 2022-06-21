Операторов попросили убрать вышки сотовой связи близ учебных заведений «Известия»: операторов мобильной связи попросили убрать вышки возле учебных заведений

Фото: Jim West/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Власти ряда регионов РФ попросили операторов мобильной связи убрать сотовые вышки, расположенные на территориях вузов, колледжей и других учебных заведений. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на участников рынка. По словам последних, в своих просьбах чиновники ссылаются на правила, разработанные Роспотребнадзором в 2021 году и запрещающие установку базовых станций в школах.

Власти требуют демонтировать вышки, также находящиеся на территориях колледжей и вузов, вопреки разъяснениям ведомства. Проблема возникла в Челябинской, Иркутской областях, Приморском крае и Санкт-Петербурге.

В МТС изданию сообщили, что реализация подобного требования может привести к ухудшению качества связи на острове Русский на территории Дальневосточного федерального университета, где проводится Дальневосточный экономический форум. Компания пояснила, что организаторы мерпориятия требуют от оператора сохранить качество усуг связи.

Представитель Tele2 согласилась с таким мнением и добавила, что похожая ситуация может возникнуть, например, на территории детского образовательного центра «Сириус» и университета Иннополис близ Казани.

В Роспотребнадщоре полагают, что усановка вышек сотовй связи может нести «серьёзные риски для здоровья детей». При этом запрет на установку вышек у школ стал действовать ещё в 2010 году, но настаивать на их демонтаже ведомство начало лишь в 2021 году. Тогда требование распространили на колледжи и вузы.

В Минцифры заявляют, что вышки связи абсолютно безопасны для здоровья и ссылаются при этом на результаты специально проведённых проверок. Такого же мнения придерживаются и сами операторы, попросившие ведомство отменить ограничения.