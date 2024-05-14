Оператора карт «Мир» хотят привлечь к борьбе с отмыванием денег Росфинмониторинг хочет привлечь оператора карт «Мир» к борьбе с отмыванием денег

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Росфинмониторинг (РФМ) хочет привлечь оператора карт «Мир» к борьбе с отмыванием денег, пишет РБК со ссылкой на представителя ведомства. В этом случае получение данных по операциям с картами «Мир» или в Системе быстрых платежей (СБП) пойдет гораздо быстрее. Пока эту информацию приходится запрашивать у банков.

Представитель РФМ заявил, что Национальная система платежных карт (НСПК) сейчас не входит в число субъектов национальной антиотмывочной системы. Однако ведомство администрирует банковские операции по картам «Мир» и с использованием СБП. Если НСПК включить в соответствующее законодательство, у финразведки была бы возможность напрямую направлять ей запросы и получать сведения. Это существенно снизит нагрузку на кредитные организации по работе с РФМ.

Еще одним преимуществом реализации данной инициативы будет более оперативное получение Росфинмониторингом запрашиваемых сведений, — сказал представитель ведомства.

Правительство Маврикия работает над внедрением карт российской платежной системы «Мир» на территории государства, сообщил ранее посол РФ в стране Константин Климовский. По его словам, пока неизвестно, станет ли это возможным уже в 2024 году.

Торговый атташе посольства Ирана в РФ Мохсен Рахими заявлял, что в республике вскоре запустят пилотный проект по приему карт российской системы «Мир». В данный момент решаются технические задачи для налаживания бесперебойного процесса их приема, добавил дипломат.