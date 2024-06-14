Оператор погиб, военкор НТВ остался без руки: как ВСУ атакуют РФ 14 июня

Фото: МО Украины

Российские территории за прошедшие сутки вновь подверглись ударам украинской армии. Почти сотня беспилотников совершила налет на РФ в ночь на 14 июня. Журналисты НТВ попали под обстрел в ДНР, один из них скончался, второй лишился руки. Пенсионерка погибла в результате прилета в Новой Каховке Херсонской области. Обломки БПЛА повредили резервуар на нефтебазе в Воронежской области. Подробности новых атак Вооруженных сил Украины на территорию России — в материале NEWS.ru.

Российская ПВО сбила почти 90 беспилотников ВСУ за ночь

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 87 беспилотных летательных аппаратов над территорией России, сообщило Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что 70 из них пытались атаковать Ростовскую область.

«Перехвачены и уничтожены два БПЛА над территорией Белгородской, два БПЛА над территорией Волгоградской, шесть БПЛА над территорией Воронежской, шесть БПЛА над территорией Курской, 70 БПЛА над территорией Ростовской областей, а также один БПЛА над территорией Республики Крым», — уточнило МО.

Ростовская область частично осталась без света после налета БПЛА

Несколько населенных пунктов Ростовской области остались без света в результате налета украинских дронов, сообщил глава региона Василий Голубев в своем Telegram-канале. По его словам, сейчас оперативные службы работают над возобновлением подачи электричества.

«В результате атаки БПЛА в Морозовском районе нарушено электроснабжение. В зону отключения попали несколько населенных пунктов. Принимаются меры по переключению потребителей на энергоснабжение по резервной схеме», — написал губернатор.

Губернатор сообщил о падении БПЛА на нефтебазу под Воронежем

Нефтебаза в Воронежской области получила повреждения в результате падения обломков сбитых беспилотников, сообщил губернатор Александр Гусев. По его словам, возгорания удалось избежать.

«В Лискинском районе в результате падения обломков БПЛА незначительно поврежден неиспользуемый резервуар нефтебазы. Пострадавших и иных разрушений объектов инфраструктуры нет», — написал чиновник в Telegram-канале.

Министерство обороны не комментировало информацию о последствиях украинской атаки на регион.

Стало известно об атаках на девять населенных пунктов Курской области

Врио главы Курской области Алексей Смирнов сообщил, что накануне украинская армия обстреливала населенные пункты Ходейково, Елизаветовка, Обуховка, Гордеевка, Милаевка, Кучеров и Горналь, а также пункт пропуска «Суджа». Местные жители не пострадали.

Тем временем беспилотники ВСУ, по словам губернатора, атаковали Волфино, Горналь и Локоть. Обошлось без пострадавших. Электрическое оборудование получило повреждения в Волфино, из-за чего населенный пункт временно остался без света. Нежилой дом загорелся в селе Горналь.

Российское военное ведомство не комментировало информацию об ударах по Курской области и их последствиях.

Фото: МО Украины

Гладков сообщил о шести раненных при атаках на Белгородчину

Накануне средства ПВО работали в Белгородской области по меньшей мере два раза. По данным Минобороны РФ, два украинских беспилотника самолетного типа были уничтожены в течение дня. Еще три БПЛА были сбиты или перехвачены над регионом ночью и утром 14 июня.

По словам губернатора Вячеслава Гладкова, Вооруженные силы Украины атаковали дронами населенные пункты Шебекино и Маломихайловка. В первом случае под удар попал легковой автомобиль, двое мужчин получили осколочные ранения.

В Маломихайловке дрон-камикадзе сдетонировал рядом с магазином. Четыре мирных жителя пострадали. У двух женщин диагностированы черепно-мозговые травмы, мужчина и женщина получили контузии.

В ночь на 14 июня взрыв прогремел на окраине Шебекино, сообщил Гладков. По словам главы региона, его причины в настоящее время устанавливаются. Никто не пострадал. 10 частных домов и автомобиль получили повреждения.

Министерство обороны России не комментировало сообщения Гладкова о последствиях ударов украинских войск по Белгородской области.

Журналист НТВ погиб во время обстрела Горловки

В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявили, что за прошедшие сутки были зафиксированы 45 случаев ведения огня со стороны ВСУ.

Украинские войска совершили 23 обстрела на Донецком направлении, 17 — на Горловском и пять — на Докучаевском. ВСУ выпустили 126 боеприпасов по региону. В Еленовке атаковал беспилотник — он сбросил взрывное устройство на припаркованный автомобиль.

Два жилых дома, два инфраструктурных объекта и автомобиль получили повреждения. Трое мирных жителей пострадали (две женщины и один мужчина). Журналисты НТВ попали под обстрел в Горловке, в результате погиб оператор телеканала.

«К сожалению, жизнь Валерия Кожина оборвалась из-за тяжелых ранений, полученных при исполнении профессионального долга», — написал глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале.

Второй журналист — военный корреспондент Алексей Ивлиев — выжил, но лишился руки. В настоящее время он находится в стабильном состоянии, угрозы для его жизни нет.

Глава Запорожья сообщил о двух пострадавших при обстреле Благовещенки

Накануне утром украинские войска обстреляли Каменско-Днепровский округ Запорожской области, сообщил глава региона Евгений Балицкий. По его словам, прилеты были зафиксированы в селе Благовещенка.

«Ранения различной степени тяжести получили два мирных жителя села, они доставлены в медицинское учреждение, им оказывается помощь», — написал губернатор в Telegram-канале.

Позже в этот же день округ снова оказался атакован ВСУ, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. На этот раз украинский беспилотник врезался в здание магазина «Карат» в селе Водяное. Местные жители не пострадали.

Минобороны России не комментировало эти сообщения.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сальдо сообщил о гибели пенсионерки при обстреле Новой Каховки

Пожилая женщина погибла в результате обстрела Новой Каховки в Херсонской области, сообщил глава региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. По его словам, также от ударов ВСУ пострадали двое мирных жителей города Алешки, их госпитализировали.

«В Новой Каховке в результате прилета снаряда погибла 78-летняя женщина, 66-летний мужчина получил множественные ранения на собственном подворье. В Алешках ранены два мирных жителя — 1989 и 1994 годов рождения», — написал губернатор.

Сальдо добавил, что в результате обстрела электросети были повреждены в Новокаховском городском округе. По его словам, по меньшей мере семь населенных пунктов, в которых проживают порядка четырех тысяч человек, оказались обесточены.

Российское военное ведомство не комментировало сообщение Владимира Сальдо об ударах по Херсонской области.

Читайте также:

В ВСУ признали слабость F-16 перед ВС РФ: новости СВО на утро 14 июня

«Военная хроника»: российская авиация нанесла удары по трем аэродромам ВСУ

Стало известно, сколько москвичей ушли служить в зону СВО

«Генеральное сражение»: в Киеве рассчитывают на затухание конфликта с РФ