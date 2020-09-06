ООН: за водоснабжение Крыма ответственны и Россия, и Украина

https://static.news.ru/photo/0ce5ce64-f0bc-11ea-922f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Взять на себя ответственность за обеспечение жителей Крыма чистой пресной питьевой водой должны и Россия, и Украина, заявила официальный представитель управления верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл.

При этом Тросселл подчеркнула, что «главная ответственность» лежит на России, но, в соответствии с международным законодательством в области прав человека, украинская сторона также должна поддерживать жителей республики, которые «находятся на её территории», передаёт РИА Новости.

Мы далее отмечаем, что в соответствии с международным законодательством в области прав человека Украина обязана поддерживать осуществление экономических, социальных и культурных прав и постоянно держать в поле зрения вопрос о том, может ли она принять меры для обеспечения достаточного уровня жизни для всех лиц, находящихся на её территории, — сказала представитель ООН.

Тросселл напомнила, что право на безопасную воду и санитарию признано Генассамблеей ООН одним из прав человека, необходимых для полноценной жизни. Также она подтвердила, подтвердила, что Верховный комиссар ОО по правам человека Мишель Бачелет получила письмо от зампреда Госдумы РФ по международным делам Натальи Поклонской, в котором выражается озабоченность по поводу доступа к воде в Крыму и Севастополе. Представитель ООН напомнила позицию УВКПЧ ООН о поддержке территориальной целостности Украины.

Поэтапный режим ограничения водоснабжения введён в Симферопольском и Бахчисарайском районах с 24 август а в связи с тем, что Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в воде через Северо-Крымский канал., о после вхождения Крыма в состав России прекратила подачу воды. Водоснабжение осуществлялось за счёт водохранилищ и из скважин, но из-за засухи водохранилища существенно обмелели.

Как писал NEWS.ru ранее, почасовая подача питьевой воды из-за засухи и обмеления водохранилищ вводится в Симферополе с 7 сентября. Жители города и 39 населённых пунктов Симферопольского и Бахчисарайского районов будут получать воду только утром и вечером