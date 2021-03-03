Онищенко рассказал, как избежать очередного подъёма заболеваемости COVID-19

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Бывший глава МИД Австрии Карин Кнайсль, а также экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер были выдвинуты в совет директоров «Роснефти» как независимые директора, говорится в распоряжении российского правительства.

В списке представителей РФ в качестве кандидатов выдвинуты вице-премьер России Александр Новак, глава «Роснефти», заместитель председателя совета директоров Игорь Сечин, а также помощник президента РФ Максим Орешкин. На пост независимых...