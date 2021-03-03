Онищенко рассказал, как избежать очередного подъёма заболеваемости COVID-19

Самая эффективная мера, которая направлена на предотвращение очередного витка заболеваемости коронавирусом — вакцинация. Об этом в комментарии для NEWS.ru сообщил бывший санитарный врач РФ, академик РАН, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.
Нам сейчас следует говорить о том, что нужно вакцинироваться. И прежде всего мы должны вакцинировать старшие группы риска по медицинским показателям. Нужно провакцинировать всех медиков и учителей, работников торговли. И если конкретно в Москве мы это сделаем, уровень заболеваемости дойдет до спорадического, — заявил Онищенко
Как ранее писал NEWS.ru, глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что третья волна коронавируса может возникнуть в России в мае. При этом она уточнила, что этот прогноз не учитывает вакцинацию.