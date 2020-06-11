Онищенко назвал дискредитацией РФ заявления ВОЗ о данных по COVID в стране

https://static.news.ru/photo/c664f086-abca-11ea-bce9-fa163e074e61_660.jpg Геннадий Онищенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко считает, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) должна быть профессиональной организацией, а «не заниматься политиканством». Он посоветовал главе программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майку Райану приехать в Россию и самому разобраться с данными о низкой смертности по коронавирусу.

Если у тебя есть вопросы, то приезжай и разберись. Делать заявление, не разобравшись, — это дискредитация страны — члена этой организации, это дискредитация страны, которая стояла у истоков создания этой организации, — заявил Онищенко журналистам «Интерфакса».

Он подчеркнул, что чиновник ВОЗ не должен просить у российских властей объяснений по вопросам, какие методы используются в стране при подтверждении причин смертей от коронавируса.

Онищенко призвал Райана почитать информацию по эпидемиологии и инфекционным болезням, а не делать громких заявлений. Экс-глава Роспотребнадзора напомнил, что РФ является одним из самых крупных доноров ВОЗ.

Как ранее писал NEWS.ru, в ВОЗ не могут понять причину низкой смертности от коронавируса в России. В организации отметили, что в Европе наиболее высокий уровень смертности, хотя медицина по доступности схожа с российской.