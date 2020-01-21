https://static.news.ru/photo/0e81d4ea-3cab-11ea-b025-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН Москва/Global Look Press

Депутат Госдумы РФ и первый зампред Комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко предупредил о риске ухудшения ситуации с коронавирусом нового типа из-за наступающего китайского Нового года.

По словам Онищенко, на данный момент число заражённых достигло 224 человек, при этом 35 из них находятся в тяжёлом состоянии, а положение еще девяти инфицированных врачи оценивают как крайне тяжёлое, передаёт Nation News.

Депутат прогнозирует, что ситуация может ухудшиться 1 февраля — это связано с тем, что граждане КНДР, которые поедут праздновать Новый год, наступающий в Китае 25 января, на родину, могут вернуться на свои рабочие места заболевшими. В том числе, это создаёт риски для Дальнего Востока, где трудится много китайцев.

Как писал NEWS.ru ранее, американские СМИ сообщают о первом случае заражения новым типом коронавируса, ранее обнаруженного в Китае. По информации The New York Times, заболевший мужчина вернулся в штат Вашингтон из города Ухань в КНР. Положительные результаты на наличие коронавируса были получены в минувшие выходные. Личность инфицированного не раскрывается.