«Они все умрут»: ВСУ пытаются на вертолетах прорваться в Курск и Белгород

Фото: МО Украины

СМИ сообщают о попытке прорыва украинских диверсантов на территорию Белгородской области вечером 14 марта. Что об этом известно, где идут бои, есть ли жертвы, сколько диверсантов уничтожено?

Что известно об атаках ДРГ ВСУ на Белгородскую область вечером 14 марта

Как сообщает Telegram-канал Readovka, украинская ДРГ могла прорваться в село Козинка в Грайворонском районе Белгородской области.

«Украинские диверсанты, неся огромные потери, смогли прорваться в Белгородскую область в районе Козинки в Грайворонском районе. Сейчас их планомерно уничтожает русская армия», — пишет источник.

Эту информацию подтверждает Telegram-канал «Сводки и Аналитика СВО». По данным ресурса, российские войска выбивают диверсантов из населенного пункта.

«Сообщается, что наши войска в эти минуты начали массированный артиллерийский удар по району Козинки. Наши войска готовятся выбивать прорвавшихся диверсантов противника», — пишет Telegram-канал.

Также о попытке прорыва украинской ДРГ в районе Козинки сообщает военкор Юрий Котенок. По его данным, диверсанты пытаются закрепиться при помощи вертолетного десанта.

«Предварительно, противник пошел на высадку вертолетного десанта с целью закрепления в районе населенного пункта Козинка», — пишет Котенок в своем Telegram-канале.

О попытке ВСУ высадить вертолетный десант также сообщает военный эксперт Кирилл Федоров.

«Техникой пройти не получается, пробуют зайти при помощи своей немногочисленной авиации», — отмечает он в Telegram-канале.

Telegram-канал «МИГ России» отмечает, что перспектив у украинских войск в этой ситуации нет.

«Речь идет о боестолкновениях либо на самой линии государственной границы (подступы к Сподарюшино), либо в глубине максимум до 2 километров от нее (пустырь за Козинкой, где сел украинский вертолет). Разумеется, никаких ВОЕННЫХ перспектив у этих ВСУшных „движений“ нет. Задача — телевизионная картинка со срывом выборов в отдельно взятом приграничном селе. Ради этого оставшихся в живых террористов РДК (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) даже подвезут, если надо», — говорится в публикации.

Это не первый случай проникновения вертолетов ВСУ на российскую территорию. Так, 1 апреля 2022 года 2 украинских вертолета на сверхмалой высоте проникли в Белгородскую область и ударили по нефтебазе «Белгороднефтепродукт» («дочка» «Роснефти») в Белгороде.

Официального подтверждения этой информации нет. Минобороны России и другие ведомства эти данные пока не комментировали.

Фото: МО Украины

Как ДРГ ВСУ пытались атаковать российские регионы

Российские военные сорвали попытку ВСУ прорваться на территорию России в районе Сподарюшино в Белгородской области, сообщило Минобороны РФ днем 14 марта. Уничтожено до 195 украинских военнослужащих и пять танков.

Telegram-канал WarGonzo писал, что Украина продолжает посылать личный состав и технику к границам Курской и Белгородской областей, нанося удары по территории РФ с помощью средств дальнего поражения.

12 марта ФСБ и Минобороны сообщили, что украинские силы попытались прорваться на территорию РФ в Белгородской и Курской областях. Попытка вторжения произошла около 03:00 мск после интенсивных обстрелов. В Белгородской области ВСУ прорывались в районах населенных пунктов Одноробовка, Нехотеевка и Сподарюшино.

На приграничной территории со стороны Украины в районе Одноробовки были убиты до 60 нападавших, в районе Нехотеевки — уничтожено три танка и бронетранспортер, а в районе Сподарюшино — два танка. Между 08:00 и 08:25 мск были отбиты четыре атаки украинских диверсионных групп, которые пытались прорваться в Курскую область, они были отброшены, отметили в Минобороны.

Украинские ресурсы писали, что диверсанты якобы взяли под контроль несколько российских населенных пунктов. В ФСБ России опровергли данную информацию.

Сколько человек погибли под Белгородом из-за обстрелов со стороны ВСУ 14 марта

В Белгородской области число пострадавших в результате атаки ВСУ мирных жителей возросло до 19, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его данным, два человека погибли, остальные получили ранения различной степени тяжести.

«В третий раз за день над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито 11 воздушных целей на подлете к городу. По предварительным данным, в городе есть прилет на территории строительной базы. Есть двое пострадавших — у одного мужчины осколочные ранения правого предплечья, у второго — множественные осколочные ранения нижних конечностей», — говорится в сообщении главы региона.

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