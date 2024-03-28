«Они везде»: ветеран «Альфы» раскрыл предполагаемое расположение ИГИЛ Ветеран «Альфы» Филатов: члены ИГИЛ могут быть в любой стране

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Члены ИГИЛ (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) могут находиться в любой стране, высказал мнение в беседе с NEWS.ru президент Союза «Офицеры группы «Альфа» Алексей Филатов. По его словам, представители этого движения разъехались по многим государствам после разгрома, однако стоит понимать, что их силы разрозненны.

На самом деле, здесь можно гадать на кофейной гуще. Члены ИГИЛ в принципе могут быть в любой стране. После разгрома квазигосударства ИГИЛ они мелкими группами, партиями разъехались по всем странам. Они есть везде: и в Австралии, и в Канаде, они присутствуют в Индонезии, — заявил Филатов.

ИГИЛ давно не представляет собой очень серьезную силу, добавил эксперт. По его словам, существуют более опасные радикальные исламские течения, обладающие гораздо большими ресурсами.

Ранее глава политического офиса «Талибан» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) в Катаре Сухейль Шахин заявил, что террористы ИГИЛ вывели свои центры подготовки и вербовки за пределы Афганистана, в стране их не осталось. Таким образом он прокомментировал сообщения о причастности афганского крыла ИГ «Вилаят Хорасан» к теракту в «Крокус Сити Холле».