Следственный комитет России заочно предъявил обвинение в терроризме председателю Главного управления разведки украинского Минобороны Кириллу Буданову и командующим Воздушными и Военно-морскими силами ВСУ Николаю Олещуку и Алексею Неижпапе.

Они, по мнению СК, причастны более чем к 100 воздушным ударам с применением БПЛА по Москве и Московской области, Крыму и Севастополю, Ростовской, Белгородской, Брянской областям и нескольким другим регионам. Эти удары были нанесены с апреля 2022 по сентябрь 2023 года.

В ближайшее время все трое украинских военачальников будут объявлены в розыск.

Фото обвиняемых — в галерее NEWS.ru.

Кирилл Буданов

Фото: МО Украины

Кирилл Буданов

Кирилл Буданов

Фото: МО Украины

Кирилл Буданов

Николай Олещук

Фото: МО Украины

Николай Олещук

Николай Олещук и Владимир Зеленский

Фото: Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press

Николай Олещук и Владимир Зеленский

Владимир Зеленский и Николай Олещук

Фото: Pool /Ukrainian Presidentia

Владимир Зеленский и Николай Олещук

Алексей Неижпапа

Фото: Nina Liashonokukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Алексей Неижпапа

Алексей Неижпапа

Фото: Volodymyr Tarasovukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Алексей Неижпапа

Алексей Неижпапа

Фото: МО Украины

Алексей Неижпапа