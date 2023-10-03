Следственный комитет России заочно предъявил обвинение в терроризме председателю Главного управления разведки украинского Минобороны Кириллу Буданову и командующим Воздушными и Военно-морскими силами ВСУ Николаю Олещуку и Алексею Неижпапе.
Они, по мнению СК, причастны более чем к 100 воздушным ударам с применением БПЛА по Москве и Московской области, Крыму и Севастополю, Ростовской, Белгородской, Брянской областям и нескольким другим регионам. Эти удары были нанесены с апреля 2022 по сентябрь 2023 года.
В ближайшее время все трое украинских военачальников будут объявлены в розыск.
Фото обвиняемых — в галерее NEWS.ru.
Фото: МО Украины
Кирилл Буданов
Фото: МО Украины
Кирилл Буданов
Фото: МО Украины
Кирилл Буданов
Фото: МО Украины
Кирилл Буданов
Фото: МО Украины
Николай Олещук
Фото: МО Украины
Николай Олещук
Фото: Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press
Николай Олещук и Владимир Зеленский
Фото: Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press