«Он не вор, он — солдат»: что пишут военкоры об аресте генерала Попова

Фото: МО РФ

Иван Попов

21 мая стало известно, что экс-командующего 58-й армией ЮВО Ивана Попова арестовали по обвинению в мошенничестве. Как отреагировали на это военкоры, верят ли они в его виновность, о каких заслугах упоминают?

За что арестовали генерала Попова

Telegram-канал «Два майора» 21 мая сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего командующего 58-й армией Южного военного округа (ЮВО) генерал-майора Ивана Попова. Его обвиняют в мошенничестве на сумму свыше 100 млн рублей и продаже металлоконструкций, поставленных по гуманитарной линии для Запорожской ВГА, передает источник.

«Пишут о продаже двух тысяч тонн металлоизделий, которые были куплены в рамках гумпомощи от ВГА Запорожской области для строительства инженерных сооружений в интересах действующей 58-й армии», — отмечается в публикации ресурса.

По данным следствия, также в организованную группу входили предприниматель из Краснодарского края и высокопоставленное должностное лицо ЮВО, отмечается в публикации Telegram-канала. Источник со ссылкой на следствие сообщил, что предприниматель реализовал закупленные материальные ценности за пределами региона.

17 мая решением 235-го гарнизонного суда Попов был заключен под стражу сроком на два месяца. По словам адвоката генерал-майора Серея Буйновского, на данный момент Попову не предъявили никаких обвинений, а по факту избрания меры пресечения была подана апелляция.

Минобороны России эту информацию не комментировало.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что пишут военкоры об аресте генерала Попова

Военкор Александр Сладков в своем Telegram-канале отметил, что поддерживает дружеские отношения с Поповым, и никогда не замечал в генерале «коммерческого движения».

«Служака. Не буду ругаться, осуждать, чтоб не ухудшить ситуацию. Но знаю одно: Иван стоял во главе сил, отразивших немыслимое по трагизму и накалу контрнаступление противника. Уверен, что разберутся, не казнят. Хотелось бы генерала Попова видеть в строю. Генерал Иван Попов не вор. Он — солдат», — заявил журналист.

По словам военкора Александра Коца, сейчас нет смысла что-либо предполагать насчет дела Попова, не имея на руках материалов следствия. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Одно дело, если офицер продал гуманитарку и положил деньги себе в карман. И тут должны быть металлические, как украденные конструкции, доказательства. Другое, если это сделали подрядчики и субподрядчики, которые должны были строить фортификации. А генералу теперь вменяют, что не углядел. А ему и не до того было. Он воюет, а не строит. У нас так-то был генерал, отвечавший за строительство. Одни сейчас вспоминают, как его 58-я армия отбивала и отбила украинский контрнаступ. Другие — как его 11-й корпус уходил из Балаклеи, бросив большой количество исправной техники. Но это эмоции, не имеющие отношения к делу», — рассуждает Коц.

Telegram-канал «Мертвые головы» отмечает заслуги Попова на службе. Как подчеркивает ресурс, именно 58-я армия под его командованием приняла на себя основной удар контрнаступления ВСУ летом 2023 года. Кроме того, Попов осуществлял руководство на направлении, грамотно распоряжаясь резервами, своевременно вводя их в бой и пытаясь беречь людей, пишет источник.

«Именно Попов хотел донести насущные проблемы армии... на самый верх в обход прошлого руководства МО, представителей которого сейчас снимают с должностей и активно заводят на них дела», — отмечается в публикации Telegram-канала.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Александр Коц

Без непосредственного руководства Попова в процессе организации линии обороны ВС РФ «вряд ли были бы готовы встретить ВСУ на пике их мощи», уверены авторы материала.

«Если следствие докажет его вину, то он должен понести заслуженное наказание, но с учетом всего хорошего, что он сделал для русской армии. Нельзя допустить, чтобы из него сделали козла отпущения», — констатируют авторы канала.

Минобороны России эту информацию не комментировало.

Почему генерала Попова сняли с должности командующего 58-й армией

Telegram-канал Grey Zone пишет, что Попов с позывным Спартак — один из самых уважаемых генералов в российской армии.

«Он один из тех, кто, командуя своими подчиненными, остановил контрнаступление противника на Запорожском направлении в июне 2023 года. Немногим позже, в июле 2023 года, он выступал с докладом перед начальником Генерального штаба генералом армии Валерием Герасимовым в штабе объединенной группировки войск в Ростове-на-Дону. Там он как есть рассказал о проблемах в армии», — подчеркивается в публикации ресурса.

После этого Попов был снят с должности тогдашним министром обороны Сергеем Шойгу. Позднее генерал-майор отправился в Сирию, где пробыл около полугода, сообщает Grey Zone. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов тогда заявил, что Попов лишился должности командующего 58-й армией «за правду».

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