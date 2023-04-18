«Он не в бункере»: политолог раскрыл смысл поездки Путина в штаб войск Политолог Перенжиев: Путин поехал в штаб войск, чтобы поддержать жителей новых регионов

Фото: Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поехал в штаб группировки войск «Днепр», чтобы поддержать жителей новых регионов страны, заявил NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, военный политолог, военный эксперт Александр Перенджиев. По его словам, это лучшее доказательство того, что глава государства не прячется в бункере, как говорят про него злые языки.

Путин поехал в штаб группировки войск «Днепр», чтобы поддержать жителей новых регионов, Донбасса. Он с народом, с военными, со своей армией как верховный главнокомандующий, а не как говорят либералы, враги, что он в бункере. Он не в бункере. Ответ всем — Путин интересуется проблемами, он с армией, — сообщил политолог.

Путин посетил Луганскую Народную Республику и Херсонскую область 17 апреля. В ходе поездки в ЛНР, кадры которой были опубликованы 18 апреля, президент России посетил штаб национальной гвардии «Восток». В Херсонской области Путин посетил штаб группировки войск «Днепр», подарил присутствовавшим на встрече копии иконы и заслушал доклады о ходе спецоперации.