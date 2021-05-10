Омский министр извинился за своё отсутствие

https://static.news.ru/photo/418c22d4-b1b5-11eb-ab99-96000091f725_660.jpg Александр Мураховский Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Омский министр здравоохранения Александр Мураховский извинился перед поисковиками, попросив прощения у всех, кому помешал отметить День Победы, сообщает РИА Новости.

Александр Мураховский поблагодарил тех, кто участвовал в поисках, и назвал случившееся с ним несчастным случаем.

Прошу прощения, что не дал отметить этот великий праздник 9 Мая тем, кто участвовал в моём поиске, ещё раз хочу попросить прощения и сказать всем большое спасибо, — сказал Мураховский.

Министр добавил, что только сегодня понял, какая «большая армия людей» его искала.

Считаю, что произошёл несчастный случай, я не смог найти выход из леса. Искал выход к населённому пункту почти трое суток, — рассказал чиновник, пообещав, что уже завтра приступит к работе.

Также Александр Мураховский поблагодарил за слова поддержки всех жителей региона, районную больницу и главу Большеуковского района Омской области.

Сергей Николаевич Казначеев, глава района, несмотря на проблемы со здоровьем, смог профессионально и оперативно организовать процесс поисков, говорится в сообщении Минздрава Омской области.

Ранее сообщалось, что министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский выжил во время блуждания по лесу благодаря припасам охотников. Чиновник наткнулся на предназначенный для охотников вагончик. Министр утолил голод найденными в нём запасами еды и решил переночевать там. Утром 10 мая он вышел к полям, сориентировался на местности и нашёл дорогу до деревни. Мураховский был трезв, когда его обнаружили сотрудники полиции.

Глава омского Минздрава отправился на охоту 7 мая. Два дня спустя появились сообщения о его исчезновении. В поисках чиновника были задействованы полицейские, росгвардейцы и волонтёры, а также вертолёт. Мураховский сообщил ранее, что видел вертолёт. Он пытался привлечь к себе внимание, но пилоты не заметили врача. Вероятно, серый цвет его одежды повлиял на распознавание потерпевшего в лесу.