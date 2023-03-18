Омбудсмен предложила давать рожденным за границей детям россиян гражданство Москалькова предложила давать рожденным за границей детям россиян гражданство России

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила поправки к закону «О гражданстве» в Госдуме, согласно которым дети могут получить российское гражданство по рождению. Как передает РИА Новости. для этого хотя бы один из родителей должен иметь российский паспорт, место рождения при этом не имеет значения.

В документе указано, что ребенок получает гражданство России, если на момент его рождения один из родителей является гражданином России, а другой — иностранным гражданином. В принятой в первом чтении версии законопроекта гражданство ребенка зависит от того, родился ли он на территории России.

Поправки также предусматривают отмену требования о предоставлении нотариально заверенного письменного согласия второго иностранного родителя на получение российского паспорта для ребенка, если другой родитель уже имеет российское гражданство или получает его. В пояснении к поправке говорится, что такие изменения необходимы, поскольку обязательное согласие иностранного родителя часто становится непреодолимым препятствием для оформления российского гражданства ребенка при семейных конфликтах.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Казбек Тайсаев рассказал, что президентский законопроект «О гражданстве», который предполагает упрощенное получение российского паспорта более 20 категориям лиц, рассмотрят во втором чтении в конце марта или в течение апреля. По словам парламентария, инициатива находится в работе политиков уже около года.