Омбудсмен Москвы опровергла информацию о переполненных камерах в Сахарово

https://static.news.ru/photo/63d2f194-6708-11eb-aca7-96000091f725_660.jpg Татьяна Потяева (справа) Фото: ombudsman.mos.ru

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева заявила, что слухи о переполненных камерах в спецприёмнике Сахарово ложные. Она прокомментировала появившиеся в СМИ сообщения о том, что в одной из камер находилось 28 человек.

По словам Потяевой, на самом деле это была не камера, а что-то вроде комнаты ожидания. Она подчеркнула, что люди сами просились туда, чтобы не мёрзнуть в автозаках.

Они там были не размещены, это была как комната приёма. А дальше они все были размещены в камерах по четыре-шесть человек. Я это уже проверила, — сказала омбудсмен.

По её словам, она провела в Сахарово «больше чем полдня» и осмотрела все камеры. Немногочисленные жалобы некоторые задержанные высказали по поводу «отсутствия бытовых принадлежностей» — тапочек, зубных щеток, полотенец. Потяева добавила, что в камерах также есть чистое постельное бельё и возможность написать сообщение в адрес какой-либо инстанции или адвоката, передаёт НСН.

Задержанные в ходе несанкционированных акций в Москве были доставлены в ЦВСИГ накануне. Среди арестованных оказался главный редактор портала «Медиазона» Сергей Смирнов, которому назначили 25 суток административного ареста. Задержанных продержали в холодных автобусах около пяти часов, после чего 28 человек были помещены в восьмиместную камеру.

Ранее NEWS.ru писал, что фотографии переполненных камер Центра временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в Новой Москве не отображают реальную ситуацию. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по столице.