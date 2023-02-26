Омбудсмен Москалькова назвала санкции ЕС нарушением прав человека Омбудсмен Москалькова назвала санкции ЕС нарушением Всеобщей декларации прав человека

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Татьяна Москалькова

Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что включение ее в санкционный список Евросоюза является нарушением Всеобщей декларации прав человека. По мнению омбудсмена, европейские власти своими действиями перечеркивают «демократический диалог и правозащитную дипломатию», позволяющие России помогать людям. Слова Москальковой приводит РИА Новости.

Фактически мне как уполномоченному по правам человека в Российской Федерации отказали в праве лично доносить до европейских омбудсменов нашу правозащитную позицию, бороться за права соотечественников, в том числе за право на свободное передвижение, право пользоваться родным языком, своим имуществом, на свободу слова и так далее... Эти действия нарушают Всеобщую декларацию прав человека и все другие международные правовые акты о правах человека, — сказала омбудсмен.

Она выразила сожаление о том, что с трудом выстроенные отношения между уполномоченными разных стран оказались разрушены «в угоду политической конъюнктуре», и назвала введение санкций очередным доказательством «бессилия» США и стран ЕС и их заинтересованности в эскалации конфликта на Украине.

Евросоюз включил Татьяну Москалькову в десятый пакет санкций в отношении РФ. О нем было объявлено вечером 25 февраля. В пакет вошли медиагруппа «Россия сегодня», Минобороны РФ, Служба внешней разведки, Альфа-Банк, Росбанк и Тинькофф Банк, ряд российских журналистов, политиков, общественных деятелей. Всего ограничения введены в отношении 87 физических и 34 юридических лиц.