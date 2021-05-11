Омбудсмен Мишонова после ЧП в Казани раскритиковала ситуацию в школах РФ

https://static.news.ru/photo/e0387c68-67a0-11e9-a2ad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Legky/Global Look Press

Рейтинги и показатели вместо комфортной среды являются ориентирами системы современного образования в России. Об этом заявила детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова.

Образование заточено на показатели и рейтинги, отчеты и графики. Доброжелательная атмосфера и комфортная среда для детей — не в приоритетах современной школы, — написала омбудсмен в своём Telegram-канале «Осторожно! Дети».

Мишонова подвергла критике все предложения, которые были выдвинуты после того, как стало известно о произошедшем в Казани, включая идею омбудсмена РФ Татьяны Москальковой о повышении возраста получения права на владение оружием с 18 до 21 года. По мнению подмосковного уполномоченного по правам ребёнка, в 2017 году в Ивантеевке школьный террорист пришёл на дело с топором и самодельными взрывпакетами, поэтому выдача оружия с 21 года не поможет предотвратить возможные будущие трагедии.

По мнению Ксении Мишоновой, с проблемными детьми в настоящее время никто не пытается работать и выяснять причины их поведения. Их просто стараются отдалить от коллектива, дабы избежать лишних неудобств.

Если ребёнок задирается в начальной школе, бьёт одноклассников, никто не пытается выяснить, в чем причина, — ни родители, ни педсостав: может, заболевание, особенности личности, а может, и насилие в семье. Причину никто не ищет. Проблему стараются замять или не замечать. И ребёнка либо выдавливают на семейное обучение, либо этот уголек будет тлеть, пока не разгорится в огонь на поражение, — написала подмосковный детский омбудсмен.

Стрельба в гимназии № 175 в Казани произошла утром 11 мая. По данным МВД и СКР, нападавший — 19-летний молодой человек, который ранее учился там. Различные источники утверждают, что его зовут Ильназ Галявиев. В настоящее время он задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Также рассматриваются версии о наличии у него сообщников.

В результате атаки погибли, по последним данным, девять человек, включая семерых детей, учительницу и женщину — работника школы, ещё 21 получил ранения.

12 мая в Татарстане объявлено днём траура по погибшим.