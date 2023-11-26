Вице-спикер Госдумы рассказала, как успевает быть многодетной мамой Кузнецова назвала матерей троих детей женщинами со сверхспособностями

Фото: duma.gov.ru

Анна Кузнецова

Вице-спикер Госдумы и председатель комиссии «Единой России» по защите материнства, детства и поддержки семьи Анна Кузнецова рассказала NEWS.ru, что когда у нее родился первый ребенок, то мамы двух детей ей казались героями, а родители трех детей — вовсе обладателями сверхспособностями. Она не понимала, как можно все успевать, но потом у нее появилось еще шесть детей.

Когда родилась старшая дочь Машенька, это, конечно, стало большим событием не только для нас с мужем, но и для наших родителей, ведь она была и первой дочкой, и внучкой, и даже правнучкой. А кроме радости, конечно, первый ребенок — это и особые тревоги. Все в первый раз — и пеленание, и кормление. Я ничего не успевала и сделала для себя твердый вывод: все мамы двух детей — герои, а трех — просто имеют сверхспособности, но я так не смогу. Вот так жизнь пыталась внести корректировки в мои планы. Но спустя почти три года родилась Даша, и оказалось, что многое уже знакомо и понятно. А однажды я сделала для себя открытие: Маша очень хорошо играла с Дашей, — вспоминает Кузнецова.

Она отметила, что история в ее случае не совсем типичная, поскольку параллельно Кузнецова занималась развитием общественных проектов, причем с рождением каждого следующего ребенка появлялся новый проект.

Когда родилась старшая, мы оказывали помощь женщинам с детьми, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Когда родилась вторая, мы запустили волонтерский проект для детей-отказников в больнице. Так получилось, что с рождением каждого следующего ребенка начинался еще один проект. Когда родился шестой ребенок, я начала работать уполномоченным при президенте по правам ребенка, а вскоре после рождения младшего перешла в Госдуму, — рассказала парламентарий.

По ее словам, теперь она не представляет свою жизнь без детей, без обсуждений со старшими душевных переживаний.

Старшие всегда ждали появления малыша, мы все как-то вдохновлялись, строили планы, потом выбирали имя, — заключила вице-спикер.

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