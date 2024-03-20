Олимпийский расизм: когда МОК обяжет бить палками россиян?

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Игрок сборной России (команда ОКР) Сергей Андронов

МОК во главе с немецким спортивным демократом Томасом Бахом не устает придумывать для наших олимпийцев новые унижения. Наших атлетов уже лишили флага, гимна и герба на форме. А еще одна должна быть абсолютно безликой и не иметь символов, которые бы ассоциировались с Россией или Белоруссией. Увлекшись, МОК отменил заодно и Петра Ильича Чайковского. В том смысле, что мелодия его первого концерта больше не будет использоваться при награждении россиян.

Понятно, что это тоже борьба с ассоциациями. И апофеоз: нашим немногочисленным спортсменам запрещено присутствовать на открытии Олимпиады. Видимо, чтобы не расстраивать украинцев. МОК остается запретить нашим атлетам, что все-таки доедут до Парижа, обороняться от клопов, заполонивших город на Сене.

Вспоминая Берлин-1936

Пожалуй, со времени берлинской Олимпиады, которая должна была продемонстрировать «превосходство арийской нации», политика так грубо и бесчестно не вторгалась в спорт. Впрочем, тогда американские компании продолжали спонсировать Игры, несмотря на отсутствие иллюзий о характере фашистского режима.

Подоплека беспрецедентной дискриминации нашего спорта ясна. В России всегда гордились успехами наших атлетов, которые воспринимались как весомый и зримый пример патриотизма и в целом достижений в развитии страны. Потому еще до скандала вокруг Олимпиады в Сочи российский спорт стал одной из мишеней для наших «уважаемых западных партнеров».

И теперь эта идейная борьба дошла до своего края. И бесполезно задавать простые вопросы о том, почему, например, Израиль, открыто обвиняемый в геноциде палестинского населения, прибудет в Париж со всеми своими государственными аксессуарами. Или как под бомбовыми ударами готовиться было самим палестинцам.

Ясно, что не Томас Бах принимает решения. Ныне глава МОК — просто технический исполнитель коллективной западной воли.

Фото: Kenichiro Ogane/AFLO/Global Look Press Томас Бах

А что же наши ОКР и Минспорта

На таком сумрачном фоне позиция наших спортивных инстанций вызывает неподдельное удивление. Ссылки на то, что спортсмены готовились к таким масштабным соревнованиям всю свою жизнь, а потому нельзя им запрещать участие в Играх, уже не выдерживают критики.

Те ребята, что ныне сидят в окопах и идут в атаку на полях СВО, также всю жизнь к чему-то готовились. Кто-то — играть на сцене, кто-то — водить комбайн или учить детей. Но жизнь у них разделилась на до и после. И в отличие от испуганных атлетов они рискуют не рекламными контрактами, а жизнью.

Платить или не платить

Уважение вызывает позиция некоторых наших федераций, которые четко заявили о неучастии в навязываемой нам комедии. Но самое удивительное, что мы все еще платим взносы в казну МОК. Испытывая, видимо, приступы мазохизма. Впрочем, помним, сколько было споров вокруг необходимости платить взносы в карман Парламентской ассамблеи ОБСЕ, от работы в которой нас отстранили.

Впрочем, ныне спортсменов у нас будет совсем немного. И их возможные медали даже не войдут в общий зачет. И будут как бы «невидимыми». Станут ли их называть иудиными наградами, зависит от многих нюансов, включая и готовность таких атлетов отречься от политики собственной страны.

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