Олигархи стали возвращаться в Россию: Фридман приехал, Чубайс на очереди

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Михаил Фридман

В Москву из Иерусалима прибыл олигарх Михаил Фридман. Прибыл с явной целью пересидеть возникшее на родине его предков военное обострение с малопредсказуемым финалом. А в Израиль он переселился после многолетнего житья в Лондоне, когда после событий февраля 2022 года оказался там под прессом унизительных санкций, из-под которых ему так и не удалось выскочить, несмотря на все попытки отмежеваться от нынешней России. Потому-то его явление в Москве и вызывает ряд вопросов.

Израильский бизнесмен родом из Львова

Пресс-секретарь президента отреагировал на вопрос о прибытии Михаила Фридмана, как всегда, дипломатично и невозмутимо: «Он гражданин России, а потому может возвращаться, здесь жить, отсюда уезжать». В том, что мудрый олигарх прозорливо сохранил российский паспорт, нет ничего удивительно. По опыту знает, что все может пригодиться. Но вот наличие этого документа не мешало Фридману, подобно коллеге по списку Forbs казахстанскому уроженцу Аркадию Воложу, всячески вычеркивать Россию из своей извилистой биографии. В частности, на Украине в рекламном буклете местного филиала Альфа-Банка его представляли как израильского бизнесмена, родившегося во Львове. И никакого российского духа.

К тому же Михаил Маратович обещал докапитализировать свою украинскую дочку Альфа-Банка. Но главное, он с коллегой Петром Авеном особо не скрывал, что они вместе внесли по $150 млн в фонд поддержки украинских вооруженных сил (хотя это не помогли доказать Западу отсутствие связи с «кровавым российским режимом»).

Ни хорошим русским, ни отличным евреем Фридману в Великобритании, где он пребывал с 2019 года, прослыть не удалось. Он попал под ограничительные санкции, усугубленные заморозкой его счетов. Все попытки судиться с британским государством ничего не дали. И, измаявшись в Лондоне, Фридман переселился в Израиль, где его ждал другой неприятный сюрприз.

Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва» Член совета директоров Альфа-Банка, член совета директоров ABH Holdings S.A. Михаил Фридман (справа) во время торжественного приема в концертном зале «Барвиха Luxury Village», посвященного празднику Рош ха-Шана Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва» Член совета директоров Альфа-Банка, член совета директоров ABH Holdings S.A. Михаил Фридман (справа) во время торжественного приема в концертном зале «Барвиха Luxury Village», посвященного празднику Рош ха-Шана Фото: kremlin.ru Встреча с представителями бизнес-сообществ. Президент ЗАО «Холдинговая компания «Интеррос» Владимир Потанин и председатель совета директоров ОАО «Альфа-Банк» Михаил Фридман. Кремль, 2004 год Фото: kremlin.ru Встреча с представителями бизнес-сообществ. Президент ЗАО «Холдинговая компания «Интеррос» Владимир Потанин и председатель совета директоров ОАО «Альфа-Банк» Михаил Фридман. Кремль, 2004 год Фото: kremlin.ru Перед началом встречи с представителями предпринимательского сообщества. Слева направо: глава РСПП Александр Шохин, глава «Альфа-групп» Михаил Фридман и глава «Металлоинвеста» Алишер Усманов. Кремль, 2009 год Фото: kremlin.ru Перед началом встречи с представителями предпринимательского сообщества. Слева направо: глава РСПП Александр Шохин, глава «Альфа-групп» Михаил Фридман и глава «Металлоинвеста» Алишер Усманов. Кремль, 2009 год Фото: kremlin.ru Экс-президент РФ Дмитрий Медведев с председателем наблюдательного совета консорциума «Альфа-групп» Михаилом Фридманом. Горки, 2009 год Фото: kremlin.ru Экс-президент РФ Дмитрий Медведев с председателем наблюдательного совета консорциума «Альфа-групп» Михаилом Фридманом. Горки, 2009 год Фото: Vasilii Smirnov/Russian Look/Global Look Press Глава консорциума «Альфа-групп», председатель совета директоров российско-британской нефтяной компании "ТНК-BP" Михаил Фридман Фото: Vasilii Smirnov/Russian Look/Global Look Press Глава консорциума «Альфа-групп», председатель совета директоров российско-британской нефтяной компании "ТНК-BP" Михаил Фридман Фото: Viktor Chernov/Russian Look/Global Look Press Президент Альфа-Банка Пётр Авен (справа) и председатель совета директоров Михаил Фридман (слева), 2005 год Фото: Viktor Chernov/Russian Look/Global Look Press Президент Альфа-Банка Пётр Авен (справа) и председатель совета директоров Михаил Фридман (слева), 2005 год Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press Михаил Фридман на ежегодном благотворительном вечере в ресторане Piazza Italiana, 2013 год Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press Михаил Фридман на ежегодном благотворительном вечере в ресторане Piazza Italiana, 2013 год

Все равны, но кто-то равнее

Вот как раз факты того, что Фридман отрекался от России (но не от заработанных тут денег), и субсидирование украинской армии и возмутили часть нашего общества. Кое-кто даже надеялся, что Михаила Маратовича повяжут прямо на границе. Хотя бы для того, чтобы задать ему несколько неприятных вопросов. У всех же перед глазами примеры, когда задерживали куда более скромных спонсоров украинской армии.

Но, видимо, Фридман становится частью большой геополитической игры. Тот же Роман Абрамович давно пытается стать мостом в неофициальных контактах Кремля и Запада. Не исключено, что и предприимчивый Фридман также готов использовать свои связи с влиятельными еврейскими общинами и финансовыми кругами.

Понятно, что Абрамович и, видимо, Фридман борются прежде всего за сохранение собственных капиталов. И за свой вывод из-под санкций. А потому включают максимальную многовекторность, надеясь сохранить благорасположение всех сторон.

Теперь ждать Чубайса?

Почти одновременно с посадкой в Москве самолета Фридмана заговорили о вероятности возвращения и Анатолия Чубайса, также вояжирующего между Лондоном и Тель-Авивом. Утверждают, что якобы Анатолий Борисович попросил своих коллег по бизнесу и некоторых старых соратников провентилировать, нет ли «флажков» на границе. Нет ли в его отношении доследственных поверок, связанных с его руководством госкорпорацией «Роснано».

Но Анатолию Борисовичу (или уже Мойша Израилевичу) в России ничего не угрожает. Ведь на вопрос персонально о Чубайсе тот же Дмитрий Песков подтвердил, что «родина угрожать не может». Недаром один из оппозиционных депутатов недавно даже пошутил, что Чубайс еще станет нашим премьером.

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