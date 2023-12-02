Олега Тинькова проверят по экстремистской статье. Что натворил бизнесмен? Mash: Генпрокуратура России проверит Олега Тинькова по экстремистской статье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Олег Тиньков

Генеральная прокуратура РФ проверит бизнесмена Олега Тинькова по экстремистской 282-й статье УК РФ на предмет разжигания ненависти в отношении России, сообщает Telegram-канал Mash. Что об этом известно?

Кто обратился в Генпрокуратуру

По информации Mash, жалобу на бизнесмена написали активисты из Челябинской области, входящие в религиозную группу «Братство Морозов — Златоуст», которые отметили, что Тиньков возбуждает вражду против носителей русского языка и культурных ценностей.

Причиной стало недавнее высказывание предпринимателя в социальных сетях, где он называет себя «борцом за правду» и критикует действия российского руководства.

Что Тиньков говорил про спецоперацию

28 февраля 2022 года Олег Тиньков в своих социальных сетях выступил против проведения специальной военной операции. Он заявил, что на Украине гибнут люди и «это недопустимо».

19 апреля 2022 года бизнесмен сказал, что российское общество якобы не поддерживает СВО, и подверг критике Вооруженные силы России. По его словам, 90% выступают против спецоперации и лишь 10% согласны с проведением. Эти 10% Тиньков назвал «дебилами».

«Кремлевские чиновники в шоке, что не только они, но и их дети теперь летом не поедут на Средиземное море. Бизнесмены пытаются спасать остатки имущества», — написал он.

3 мая 2022 года предприниматель заявил, что навсегда покидает Россию, потому что продал все свои бизнес-активы в стране, в том числе и Тинькофф-Банк.

«Прощай, Тинькофф-Банк, прощай, Россия. У меня не осталось ничего в России. Я был один из немногих, кто сумел построить в стране 4 разных бизнеса с нуля! В пике мое состояние Forbes оценивал $9,4млрд. И я гордился, но не суммой, а тем, что и в России можно построить честный, свободный и американский тип бизнеса», — рассказал бизнесмен в социальных сетях.

Как в России отреагировали на высказывания Тинькова

23 апреля 2022 года депутат Госдумы Султан Хамзаев призывал убрать любое упоминание российского бизнесмена Олега Тинькова. В первую очередь он хотел убрать слово «Тинькофф» из названия Тинькофф Российская премьер-лига, несмотря на то что банк является титульным спонсором. Кредиторы уже успели пообещать провести ребрендинг.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в беседе с NEWS.ru отметил, что Великобритания приняла решение снять все санкции с Тинькова из-за того, что он «всех сдал».

«Не зря ж он ужом вертелся перед западными спецслужбами, сдавая, очевидно, всех и вся, с кем у него, как у крупного финансового деятеля, были связи в России. Уверен, что, не выпотрошив из беглого банкира всей нужной информации, его бы ни в коем случае не отпустили с крючка, которым, вне всяких сомнений, являются персональные санкции», — отметил Журавлев.

Парламентарий пояснил, что предателей «нигде не любят», а «клеймо иуды» останется с Тиньковым до конца его дней.

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