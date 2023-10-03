Октябрь 1993 года. Показательный беспредел, который мы все запомнили

Фото: Виталий Савельев/РИА Новости

Обстрел Дома Советов (Белого дома) из танковых орудий Таманской дивизии

Это зрелище отталкивало и завораживало. Контраст чувств зрителей был сродни черной копоти на белоснежном фасаде здания российского парламента. Телекомпания CNN вела прямую трансляцию расстрела. Камеры были расставлены очень грамотно. Ничто не выпадало из кадра: ни залпы танковых орудий, ни цели (снаряды влетали в окна, вызывая пожар), ни потрясенная толпа зевак. Это был не стихийный бунт военных, не атака психически неуравновешенных одиночек. Это было исполнение приказа первого российского президента.

Ельцин против Хасбулатова

Даже в период наивысшей поддержки обществом первый президент России Борис Ельцин имел весьма авторитетных оппонентов. Среди них Николай Рыжков, Егор Лигачев, Борис Громов и ряд менее заметных, но опасных соперников. После уверенной победы на выборах 1991 года Борис Ельцин начал постепенно усиливать президентскую власть и либеральные экономические реформы. Дело двигалось к созданию новой Конституции, где Верховный Совет и Съезд народных депутатов могли лишиться всей полноты власти.

Это вызвало сильнейшие антипрезидентские настроения в парламенте, и к осени 1993 года на арену выходит один из двух главных оппонентов Ельцина — председатель Верховного Совета Руслан Хасбулатов. Уроженец Грозного, ученый-экономист, а в недавнем активный соратник первого президента. Он обладал острым умом, был саркастичным и властолюбивым. В конце концов битва президента с Верховным Советом была именно битвой за власть между Ельциным и Хасбулатовым.

Их различало то, что один был авторитарен и бескомпромиссен еще со времен руководства Свердловским обкомом КПСС. А другой на его фоне мог бы считаться интеллектуалом и интеллигентом, но борьба за власть стирает различия. И победу в результате одерживает тот, кто циничнее и смелее. Вопрос лишь в том, как далеко может зайти будущий победитель.

Один хотел власти, второй — тоже власти

Триумфально вернувшись в большую политику, Ельцин стал еще жестче и авторитарнее. Он носил в себе сильнейшую психологическую травму после октябрьского пленума ЦК КПСС 1987 года, когда был подвергнут «обструкции» и вскоре снят с поста первого секретаря МКГ КПСС. Чтобы изжить в себе эту обиду, убрать первого президента СССР Михаила Горбачева ему было недостаточно. Но до какой степени простирается его решимость выйти победителем в борьбе за установление практически единоличной власти, не знал тогда никто.

Не догадывался, разумеется, и Хасбулатов. Он опирался на большинство парламентариев, настроенных против Ельцина. Антипрезидентская риторика звучала с каждым днем все увереннее и обиднее из уст главы Верховного Совета.

Кульминация приближалась. 21 сентября 1993 года Ельцин подписывает указ № 1400, которым, в частности, распускает Съезд и Верховный Совет. В ответ Съезд народных депутатов отстраняет Ельцина с поста президента. Полномочия главы государства с приставкой «и. о.» переходят к Александру Руцкому, также бывшему соратнику Ельцина. Таким образом, появляется третья фигура в противостоянии. Справедливости ради, Руцкой и прежде пытался вести независимую политику. Начиная с критики «шоковой терапии» Егора Гайдара и Беловежских соглашений.

Фото: Виталий Савельев/РИА Новости Внутриполитический конфликт в Российской Федерации 21 сентября — 4 октября 1993 года. Разгон Съезда народных депутатов и Верховного Совета РФ

Финал мы все знаем

Что толкнуло боевого генерала Александра Руцкого призвать с балкона Белого дома идти на штурм мэрии Москвы и телецентра «Останкино», он и сам спустя годы так и не сумел внятно объяснить. Лишь признал, что это было его ошибкой. Типа — «нервы ни к черту!». Но в этот момент дипломатическое противостояние уже перешло в силовое. Правовое поле осталось где-то позади.

А утром 4 октября в кабинеты Хасбулатова и Руцкого последовательно влетели фугасные снаряды. Ельцин пошел так далеко, как не могли себе даже вообразить ни доктор экономических наук, ни даже боевой генерал.

Самые активные участники сопротивления были арестованы, но вскоре выпущены по амнистии. Руцкой отказался считать себя амнистированным.

Так борьба за власть завершилась бесчеловечным расстрелом оппонентов на глазах у всего мира в прямом телеэфире. Всего, по официальным данным, в дни противостояния погибли 158 и были ранены 423 человека. Могло бы быть и больше — следует отдать должное командирам и бойцам подразделений «Альфа» и «Вымпел», которые вопреки приказу эвакуировали народных депутатов из Белого дома.

Расстрел парламента, совершенный первым лицом государства в отношении своих оппонентов, косвенно повлиял на дальнейшее развитие худших форм преступности в стране. На фоне финансово-экономического краха в новой России как грибы росли организованные преступные группировки. И расстрел как форма выяснения отношений с конкурентом был всем продемонстрирован в октябре 1993 года. Эта мрачная и жестокая «наука» была усвоена самой беспринципной частью общества.

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