Назван размер хищений при реализации нацпроектов в России Генпрокуратура сообщила о хищении почти 1 млрд рублей из средств на нацпроекты

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В России за первое полугодие 2022 года возбуждено 406 уголовных дел по факту хищения более 900 млн рублей, выделенных государством под реализацию национальных проектов в 77 регионах страны, заявил официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов в беседе с «Известиями». Отмечается, что в ходе оперативных действий также удалось пресечь кражу 298,1 млн рублей. Кроме этого, в суды были направлены иски еще на 500 млн рублей.

Внесено 15 тысяч представлений, в суды направлено 5 тысяч заявлений на сумму почти 500 млн рублей. По итогам рассмотрения актов реагирования 10,5 тысячи лиц привлечены к дисциплинарной и административной ответственности, — рассказал Иванов.

В частности, речь идет о выделении бюджетных средств на такие проекты, как «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Демография», «Жилье и городская среда», «Образование», «Экология». Как сообщают в Генпрокуратуре, при реализации нацпроектов было обнаружено более 40 тысяч нарушений закона.

Ранее член комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач России Владимир Круглый заявил, что увеличить среднюю продолжительность жизни до 78 лет позволит реализация двух национальных проектов — «Здравоохранение» и «Демография». Он напомнил, что основные пункты нацпроекта в области здоровья граждан — борьба с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, которые приводят к наибольшей летальности.