Около 80 прилетов по Белгородской области: как ВСУ атакуют РФ 25 июня БПЛА были сбиты над Курском, Горловку обстреляли из РСЗО

Фото: МО Украины

Приграничные российские регионы вновь подверглись обстрелам и атакам беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что за сутки украинские военные выпустили около 80 снарядов по населенным пунктам региона. Telegram-канал SHOT сообщил, что российская система противовоздушной обороны сбила беспилотники в небе над Курском. Минобороны РФ не комментировало эту информацию. Украинская армия также обстреляла Горловку из реактивных систем залпового огня. Новые подробности атак ВСУ — в материале NEWS.ru.

Обстрелы Белгородской области

Гладков заявил в своем Telegram-канале, что по селу Красный Хутор было выпущено семь артиллерийских снарядов, по селу Журавлевка — три. В Борисовском районе была обстреляна окраина села Березовка, всего зафиксировано восемь прилетов. В Валуйском городском округе было выпущено два артиллерийских снаряда по селу Кукуевка.

«В Волоконовском районе из миномета обстреляна окраина хутора Старый — зафиксировано два прилета. Пострадавших и разрушений нет», — рассказал Гладков.

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Губернатор отметил, что в Грайворонском горокруге по КПП в селе Козинка выпущено 34 минометных снаряда, по хутору Понуры — шесть. В городе Грайворон ВСУ сбросили с беспилотника взрывное устройство на частный дом. В результате обстрелов были повреждены фасад и труба газоснабжения.

Гладков заявил, что в Шебекинском городском округе из миномета обстреляны села Белянка и Новая Таволжанка. Всего зафиксировано шесть и два прилета соответственно. По хутору Панков выпущено пять минометных снарядов, по селу Терезовка — три.

Фото: Антон Вергун/РИА Новости

В результате обстрелов ВСУ населенных пунктов Белгородской области никто не пострадал.

Вечером 24 июня на одном из промышленных предприятий в Шебекино вспыхнул пожар после атаки дрона. По словам Гладкова, никто не пострадал.

«В Шебекино с БПЛА сброшено взрывное устройство на одно из промышленных предприятий. Есть небольшой очаг возгорания», — написал губернатор.

Утром 25 июня Гладков заявил о работе ПВО в Валуйском городском округе. По его словам, был сбит дрон над селом Долгое. На месте ЧП работают оперативные службы.

Дроны над Курском

Telegram-канал SHOT сообщил, что российская ПВО сбила четыре беспилотника в небе над Курском. По данным канала, ВСУ пытались атаковать регион в ночь на 24 июня, около 02:00 мск. Возможной целью ВСУ были военные объекты Курской области. Пострадавших и разрушений нет.

Удары по Донецку и Горловке

В Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявили, что ВСУ обстреляли Горловку из РСЗО. Более того, украинские войска дважды открывали огонь по Донецку. Информации о пострадавших нет.

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