Украинцы пытаются сбить с толку разведку РФ: как ВСУ атакуют РФ 2 июля За прошедшие сутки ВСУ выпустили около 70 боеприпасов по населенным пунктам Белгородской области

Фото: МО Украины

Приграничные российские регионы вновь подверглись обстрелам и атакам беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что за прошедшие сутки украинские военные выпустили около 70 боеприпасов по населенным пунктам региона. Telegram-канал Mash сообщил, что село Забужевка Беловского района Курской области впервые подверглось обстрелу со стороны противника. Минобороны не комментировало эту информацию. Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинская армия готовится ко второму этапу контрнаступления. Новые подробности атак ВСУ — в материале NEWS.ru.

Где ВСУ пойдут в атаку

Рогов сообщил, что контрнаступление Вооруженных силы Украины может начаться в любой момент. По его словам, солдаты ВСУ могут сосредоточить основной удар для прорыва на любом из участков фронта. Это может быть и Васильевское направление, и Времевской выступ. Рогов добавил, что в июне украинские военные провели разведку боем. Противник пробовал различные варианты наступления.

«Сейчас они пытаются запутать нашу разведку, поэтому вдоль всей линии соприкосновения на запорожском фронте постоянно проводят маневрирование и переброску войск. Делается это с целью скрыть местонахождение основных сил», — сказал Рогов.

Обстрелы Курской области

Telegram-канал Mash сообщил, что украинские военные выпустили более десяти снарядов по населенному пункту Забужевка Беловского района Курской области. Местные жители нашли обломки боеприпасов. Обстрел не привел к пострадавшим и разрушениям. Губернатор Курской области Роман Старовойт и Минобороны РФ не комментировали эту информацию.

Фото: gubernator_46/t.me

Обстрелы Белгородской области

Гладков заявил в своем Telegram-канале, что ВСУ выпустили 14 артиллерийских снарядов по селу Щетиновка в Белгородском районе. По его словам, две гранаты были сброшены с беспилотников. Также под обстрел попало село Журавлевка. ВСУ били из артиллерии, всего зафиксировано четыре прилета.

Гладков также сообщил, что украинские военные выпустили 12 минометных снарядов по селу Карабаново в Валуйском городском округе. Осколками боеприпасов повреждены четыре частных домовладения. В частности, были выбиты окна, посечены фасады, кровля и заборы.

Также губернатор рассказал, что в селе Тулянка силами ПВО сбит беспилотник ВСУ. По Волоконовскому району выпущено 24 единицы различных боеприпасов, из них 23 пришлись на окраину хутора Старый, один — на окрестности хутора Киселев.

«В Краснояружском районе с помощью дрона-камикадзе противник атаковал окраину села Поповка. Пострадавших и разрушений нет. Из артиллерии обстреляно село Вязовое — зафиксировано 6 прилетов. В результате обстрела никто не пострадал, разрушений нет», — написал Гладков.

Губернатор добавил, что по селам Новая Таволжанка и Терезовка в Шебекинском городском округе украинская армия выпустила по шесть минометных снарядов, по селу Середа — два. В селе Муром сбит дрон ВСУ.

Ни в одном из населенных пунктов пострадавших нет.

Telegram-канал SHOT сообщил, что утром 2 июля ВСУ обстреляли село Терезовка в Белгородской области, выпустив по нему четыре мины калибром 82 мм. По данным канала, огонь, предположительно, велся из села Круглое в Харьковской области. В результате обстрела обошлось без пострадавших и разрушений. Местные власти и Минобороны не комментировали эту информацию.

Предприятия возобновляют работу в Белгородской области

Гладков сообщил, что более 50% крупных и средних предприятий в Шебекинском городском округе Белгородской области вернулись к работе после многочисленных обстрелов со стороны ВСУ. Он подчеркнул, что с 3 июля частично возобновит работу фабрика по производству макаронных изделий.

Фото: vvgladkov/t.me

«Начнут работать первые линии, это порядка трети от численности состава, работающего на данном предприятии. Будут выпускать одну тонну макарон в час», — написал Гладков.

По словам главы региона, Шебекино постепенно возвращается к прежней жизни. Также Гладков рассказал, что шебекинские коммунальные службы восстановили 65 многоквартирных домов и 62 частных домовладения после обстрелов. Губернатор подчеркнул, что приоритетной задачей является восстановление теплового контура разрушенного жилья к 1 августа.

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