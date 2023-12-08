Охрану российских компаний за рубежом могут усилить из-за русофобии ФСБ предложила направить пограничников на охрану российских компаний за рубежом

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Пограничников Федеральной службы безопасности России можно привлечь к охране представительств компаний РФ за рубежом, следует из проекта указа президента РФ, разработанного спецслужбой. Причиной предложения стал рост антироссийских настроений за границей. Документ опубликован на портале проектов нормативных актов.

Рост актов вандализма, числа протестных акций и демонстраций перед представительствами Российской Федерации и российских компаний за рубежом <...> указывает на необходимость усиления мер по их защите. В связи с этим предлагается наделить ФСБ России полномочиями по обеспечению участия военнослужащих пограничных органов в охране иных представительств, — говорится в пояснительной записке.

В документе уточняется, что сейчас под защитой военнослужащих пограничных органов находятся только дипломатические и консульские учреждения России.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о деградации международной правозащитной системы. По его словам, такие организации своими действиями соревнуются в «позорном конкурсе русофобов», активно поощряя подобное явление. Он подчеркнул, что Россия вышла из состава ряда зарубежных институций, но не отказывается от принципов Всеобщей декларации прав человека.