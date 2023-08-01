Охранников школ в России будут готовить к отражению вооруженных нападений

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Охранников российских школ и других образовательных учреждений будут готовить к отражению террористических угроз и вооруженных нападений, сказано в проекте ГОСТа, который имеется в распоряжении «Известий». Авторы инициативы уверены, что это поможет предотвратить повторение трагедий, происходивших в стране ранее.

Данную инициативу поддержали в комитете Госдумы по безопасности. Там уверены, что новые стандарты должны стать обязательными для всех школ и образовательных учреждений в России.

Национальный стандарт актуализируется впервые. При разработке его проекта был использован отечественный и зарубежный опыт, — говорится в пояснительной записке.

В настоящее время все объекты образовательных организаций находятся под охраной. Однако в связи с появлением новых угроз необходимо усовершенствовать содержание ГОСТа, отмечается в записке к новому проекту. В инструкции будут отражены действия охранников при угрозе вооруженного нападения или террористической атаке. Эксперты уверены, что это станет важным изменением действующего стандарта.

Ранее Совет Федерации одобрил закон об общественно-полезном труде для школьников и возвращении серебряных медалей «За особые успехи в учении». Закон предполагает корректировку понятия «воспитание».