Охота на Чубайса: посадят ли теперь экс-главу «Роснано» За что в России могут судить Анатолия Чубайса

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анатолий Чубайс

Как утверждают сотрудники израильской гостелерадиокомпании Kan, 17 ноября экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс был замечен за раздачей снаряжения солдатам Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). В парламенте России бывшего политика решили проверить на вывод капитала из страны. Новая волна проверок деятельности Чубайса началась на фоне войны Палестины и Израиля. Это совпадение или случайность — разбирался NEWS.ru.

Чем занимался Чубайс после начала войны с палестинцами

В минувшие выходные стало известно, что экс-глава компании «Роснано» и бывший спецпредставитель президента России Анатолий Чубайс занимался раздачей гуманитарной помощи израильтянам, пострадавшим от нападения движения ХАМАС. Сеть облетели снимки, где он вместе с супругой, режиссером Авдотьей Смирновой, развозит и раздает пострадавшим необходимые вещи.

Чубайс покинул Израиль вскоре после начала войны с палестинцами. Его с женой заметили в одной из очередей на вылет из Тель-Авива. Некоторые наблюдатели даже предполагали, что бизнесмен вернется в Россию, однако быстро выяснилось, что супруги улетели в ОАЭ. По данным Telegram-канала Baza, Чубайс и Смирнова провели два дня в отеле Ritz Carlton в Дубае.

«Чубайс выбрал для проживания клубный номер с видом на океан. За два дня в пятизвездочном отеле бывший глава „Роснано“ заплатил порядка 10 000 дирхамов (по 5000 в сутки). По нынешнему курсу проживание обошлось примерно в 275 000 рублей», — говорилось в публикации за 11 октября.

Вернувшись в Израиль, Чубайс признался прессе в том, что действительно летал в Дубай, однако поездка, по его словам, была исключительно деловой и планировалась задолго до войны.

Во вторник израильские СМИ сообщили, что собранная Чубайсом помощь предназначалась для военнослужащих Армии обороны Израиля.

Насколько глубокая финансовая дыра образовалась в «Роснано»

В начале октября «Роснано» сообщило о вероятном банкротстве. В компании предупредили, что не могут исполнить обязательства по долгам. В конце июня чистый долг «Роснано» составил 95,56 млрд рублей, что почти на 5 млрд выше, чем в начале года. Компании также необходимо погасить выпуск биржевых облигаций объемом 10 млрд рублей.

Стоит напомнить, что вопрос с долгами «Роснано» поднимался еще в 2021 году. По данным РБК, тогда объем обязательств компании составлял около 148 млрд рублей, включая 108 млрд, обеспеченных госгарантиями.

На прошлой неделе, 10 октября, Госдума инициировала проверку компании. Двум комитетам — по безопасности и противодействию коррупции и по экономической политике — было поручено запросить в правительстве информацию о финансовых результатах деятельности «Роснано» за весь период его существования.

Таким образом, руководство компании заподозрили в преднамеренных убытках. Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Абдулхаким Гаджиев назвал, что привело к такому ущербу.

«Очевидно, что менеджмент в „Роснано“ допускал ошибки, не исключено, что преднамеренно. Необходимо досконально все проверить и принять решения, чтобы подобное не повторялось в будущем, а виновные должностные лица были привлечены к ответственности», — сказал Гаджиев NEWS.ru.

Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев подчеркнул в беседе с NEWS.ru, что запрос нужен, чтобы расследовать деятельность лично Чубайса. «Когда сажали его заместителей, почему-то никому в голову не пришло заняться им. Теперь все это поздно», — полагает Арефьев.

Ждет ли Чубайса международное уголовное преследование

Если в нашей стране и заведут уголовное дело против экс-главы «Роснано», на его судьбу это никак не повлияет, заявил NEWS.ru политолог Евгений Минченко.

«Я не считаю, что на Чубайса началась какая-то охота. Вопрос о проверке „Роснано“ возникал регулярно. В „Роснано“ проблемная ситуация, говорили об этом и раньше, но раньше Чубайс входил в число „неприкасаемых“. Теперь он не входит в это число. Как я понимаю, по этому поводу он не сильно переживает. Думаю, что какие-то действия могут быть предприняты. Но какова будет перспектива?» — задает риторический вопрос Минченко.

По мнению политолога, поведение самого Чубайса привело к тому, что у него не осталось высоких покровителей. Особенно после того, как президент России Владимир Путин высказался о бегстве своего бывшего спецпредставителя, добавил эксперт. «Чубайс находится в Израиле, и если даже на него заведут уголовное дело, то его не выдадут. На мой взгляд, если что-то и произойдет, то большого влияния на судьбу Анатолия Борисовича это не окажет», — резюмировал Минченко.

Что говорил Путин об отъезде Чубайса

12 сентября на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) президент России Владимир Путин заявил, что в «Роснано» идут «тяжелые экономические процессы», там образовалась финансовая дыра после отъезда Чубайса. Глава государства не исключил, что экс-глава корпорации улетел, потому что боялся преследования.

«Зачем-то прячется. Мне показали какую-то фотографию из интернета, где он уже не Анатолий Борисович Чубайс, а Мойша Израилевич. Зачем он это делает? Я не понимаю. Удрал. Может, связано еще с тем, что идут сложные процессы в структуре нанотехнологий, которую он возглавлял долгие годы, и там дыра, огромная дыра такая финансовая. Я не буду цифры называть. Большие цифры. Но там, слава богу, нет уголовных дел. Может, боится, что будут уголовные дела», — предположил Путин.

Когда и как Чубайс покинул Россию

Весной 2022 года, вскоре после начала СВО, Анатолий Чубайс покинул пост спецпредставителя президента и вместе с женой уехал из страны. В Сети неоднократно публиковались снимки супружеской четы в Израиле, в том числе из отделения местного МВД. Когда появились сообщения, что пара, предположительно, получила гражданство еврейского государства, Чубайс опроверг эту информацию.

Беспрепятственный отъезд экс-главы «Роснано» вызвал раздражение многих граждан, подчеркнул в беседе с NEWS.ru политолог Константин Калачев. По его мнению, некоторые россияне задаются вопросом, почему политику удалось избежать тюремного срока.

«Как же так? Чубайса не посадили, не расстреляли. Уехал в Израиль и живет как нормальный гражданин. Судя по тому, как он живет, похоже, что никаких миллиардов в загашнике у него нет, иначе бы не стоял он в очередях в супермаркете», — отметил Калачев.

Он не исключил, что Чубайса теперь «намеренно изображают предателем и расхитителем народного состояния». «Это поиск крайних. Традиции эти заложил Борис Ельцин. Помните? „Во всем виноват Чубайс“. Правда, некоторые утверждают, что фразы этой от Ельцина не звучало, но в массовом сознании в народной памяти эта фраза закрепилась. Собственно, это мы слышали все 1990-е. Сейчас проще всего сделать из образа Чубайса жупел», — считает политолог.

Вернется ли Чубайс в Россию

Чубайс — пожизненный изгнанник, который, скорее всего, больше никогда не вернется в нашу страну, предположил в беседе с NEWS.ru экономист Василий Колташов. По его мнению, экс-спецпредставитель перешел «в касту козлов отпущения».

«Чубайс удобен тем, что можно на него обрушить потоки критики. Но поскольку Чубайса не арестовать, он не даст никаких показаний и никого за собой не потянет. Чубайс идеальный обвиняемый, он никого не дискредитирует, он молчит», — сказал Колташов.

Что касается претензий, звучащих в адрес Чубайса, то экономист сравнивает их с телесериалом. «Сперва будут публичные обличения, обнаружится, что „Роснано“ было неэффективной, бесперспективной структурой. За этим может последовать официальное расследование, в котором я, однако, пока не слышу других имен, кроме Чубайса», — посетовал экономист.

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