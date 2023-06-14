Охлобыстина наградили орденом «За заслуги перед Запорожской областью» Балицкий наградил Охлобыстина орденом «За заслуги перед Запорожской областью» I степени

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Иван Охлобыстин

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий наградил артиста Ивана Охлобыстина орденом «За заслуги перед Запорожской областью» I степени, церемония вручения награды состоялась в ходе Петербургского международного экономического форума. Глава региона подчеркнул, что данная награда вручается второй раз в истории — первым носителем ордена является президент России Владимир Путин.

Мы очень благодарны Ивану, который очень много сделал для русского мира. При его непосредственном участии наш регион вырвался из западных клещей и вернулся на Родину. Мы ему благодарны за это, за истинную любовь к нам, русским людям, независимо от национальности, — сказал Балицкий.

28 марта депутат Госдумы Дмитрий Гусев выступил с предложением наградить деятелей культуры, выступающих в зоне военной операции. Он считает, что список нужно подготовить вместе с Минобороны и Минкультуры.

До этого общественный деятель, журналист Антон Коробков-Землянский заявил, что певцу Валерию Меладзе следует четко обозначить свою позицию по российской спецоперации на Украине. По его словам, после резонансного корпоратива артиста в Дубае он задался вопросом, не идут ли деньги, заработанные Меладзе на вечеринках и концертах, на финансирование украинской армии.