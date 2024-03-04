Охлобыстин рассказал, как его заставили сняться в кино Охлобыстин: режиссер Давлетьяров пообещал море и вино за съемки в кино

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Иван Охлобыстин

Актер Иван Охлобыстин заявил, что в кино начал сниматься случайно. В разговоре с корреспондентом NEWS.ru на площадках Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе он рассказал, что его товарищ, ныне режиссер Ренат Давлетьяров, который был директором картины «Нога», вытащил его на съемки прямо из общежития, пообещав «вино, девчат, халяву, море».

Он пришел в общагу, я сижу у окна, он говорит: «Поехали сниматься, ты будешь артистом». Я говорю: «Не хочу быть артистом, я букву не выговариваю. Да и внешне я не принц вообще. Да и, собственно, и не надо». Он был хорошим психологом и говорит: «Вино, девчата, халява, море». И я поехал сниматься. Снимали мы в Крыму. Фильм, он был такой сложный, фильм «Нога». Там очень хороший был творческий коллектив. Режиссер Никита Тягунов. Давно умер. Он был гений на самом деле. Сценарист была Надя Кожушаная. Тоже отошла, — рассказал Охлобыстин.

Ранее Охлобыстин заявил, что в ремейке комедийного сериала «Интерны», который выходил на телеканале ТНТ, пока нет никакого смысла. Он подчеркнул, что не разделяет любовь к такому жанру.

Также Охлобыстин рассказал о нарастающей в мире русофобии и назвал главными причинами СВО желание «пробудить нацию» и «обрести новую государственность». По словам артиста, россияне до последнего верили в «любовь и справедливость» Запада, однако столкнулись с тем, что страну окружили натовскими базами и «заразили коронавирусом». Охлобыстин назвал происходящее масонскими заговорами и предположил, что «еще чуть-чуть — и русских будут жрать».