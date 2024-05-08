«Охладить пыл Вашингтона»: американист о ядерных учениях в России Американист Блохин: ядерные учения в России нужны для демонстрации силы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ядерные учения в России необходимы для демонстрации силы и охлаждения пыла Вашингтона, заявил политолог-американист Константин Блохин. В разговоре с «Царьградом» эксперт подчеркнул, что только таким способом можно воздействовать на США и западные страны, которые придерживаются принципа достижения «мира посредством силы».

Их главный лозунг — мир посредством силы. Поэтому, если мы будем действовать слабо, это, наоборот, их раззадорит. <...> Их остановить можно только с помощью такой демонстрации силы. Поэтому цель этих наших учений заключается в том, чтобы охладить пыл этих горячих голов в Вашингтоне, — пояснил Блохин.

Как отметил американист, Россия хочет достичь мира, остановить напряженность между странами и прекратить вмешательство стран НАТО в дела Украины. По его словам, Запад отреагировал на планируемые ядерные учения, заявив, что Москва пытается напугать остальные государства. Как уточнил политолог, заявления об агрессии России ничем не подтверждены.

Госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович ранее заявил, что республика проведет внезапную проверку носителей тактического ядерного оружия. Как уточнил Вольфович, мероприятия будут синхронизированы с учениями России.