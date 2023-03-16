Огромные потери ВСУ: новости СВО на вечер 16 марта Последние новости об СВО на Украине

Фото: Министерство обороны Украины

Газета Politico со ссылкой на чиновников США сообщила, что потери ВСУ за время российской спецоперации составили более 100 тысяч человек. Значительная часть украинских военных погибла в районе Артемовска. В издании отметили, что в связи с этим США в срочном порядке перебрасывают на Украину военную технику и ускоренными темпами обучают украинских солдат, готовя их к наступлению, которое, предположительно, начнется в конце весны.

Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что Украина не сможет вернуть Крым в состав страны, поскольку Россия значительно усилила оборону полуострова. Он подчеркнул, что на территории Крыма были возведены прочные фортификационные сооружения, способные защитить от вооруженного нападения.

Тем временем Пентагон опубликовал видео падения беспилотника Reaper в Черное море 14 марта. На видео показан момент подлета самолета Су-27 к БПЛА и атаки, после чего запись обрывается.

Первый зампредседателя комитета Госдумы Алексей Журавлев отметил, что российский Су-27 выполнил безупречный маневр рядом с американским БПЛА и военные США должны взять на заметку мастерство летчиков ВКС РФ. Парламентарий добавил, что опубликованные Пентагоном кадры с полетом Су-27 и MQ-9 доказывают, что истребитель не сбивал иностранный БПЛА.

Военный эксперт Алексей Леонков предположил, что инцидент с беспилотником США случился непреднамеренно. По его мнению, истребители Су-27, отправленные на перехват неизвестной цели, которая приближалась к границам России, установили, что она является беспилотником, и сбили ее воздушной струей при развороте на обратный курс. Он добавил, что оператор БПЛА вряд ли мог быстро среагировать на ситуацию и спасти дрон.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российские военные возьмутся за поднятие со дна Черного моря американского беспилотника, если посчитают это необходимым для безопасности. По словам пресс-секретаря российского президента, точные намерения российских военных ему неизвестны, поэтому за разъяснениями следует обращаться к военнослужащим.

Военный обозреватель Алексей Суконкин полагает, что США могут достать обломки своего дрона при поддержке Румынии, если Бухарест обеспечит силовое прикрытие американскому судну, способному нести глубоководные аппараты. Эксперт добавил, что сотрудничество с европейской страной — единственный для США способ добраться до упавшего MQ-9.

Фото: ga-asi.com Беспилотник MQ-9 Reaper

По его словам, Турция не имеет права в этом случае отказать Вашингтону в проходе через проливы Босфор и Дарданеллы — если Белый дом отправит в Черное море гражданскую миссию, а не военную.

Минобороны России отчиталось о ликвидации самолета МиГ-29 Воздушных сил Украины. Боевая машина была сбита российскими истребителями. Инцидент произошел в районе села Нововодяное в Луганской Народной Республике.

В ведомстве добавили, что всего на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях уничтожено около 490 украинских военнослужащих, два автомобиля, два пикапа, бронеавтомобиль, две боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины, боевая машина РСЗО «Ураган», две боевые машины РСЗО «Град», семь танков, две гаубицы Д-20, три гаубицы Д-30, самоходная гаубица «Гвоздика», по одной самоходной артиллерийской установке «Акация» и М109 Paladin, две артиллерийские системы М777, по одному ЗРК С-300 и «Оса-АКМ», восемь реактивных снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган», одна противорадиолокационная ракета HARM.

Также уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и девять украинских беспилотных летательных аппаратов.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что у Украины нет технических возможностей сбивать баллистические ракеты, в частности ракетно-тактического комплекса «Искандер-М». Он добавил, что также не представляется возможным что-либо противопоставить гиперзвуковым ракетам «Кинжал», Х-22, реактивным боеприпасам РСЗО «Смерч» и управляемым ракетам из зенитно-ракетного комплекса С-300.

Утром 16 марта на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Ряд украинских Telegram-каналов связали это со взлетом самолета МиГ-31К, который несет ракету «Кинжал».