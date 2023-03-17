Контратака ВСУ под угрозой из-за успехов РФ: новости СВО на утро 17 марта Последние новости об СВО на Украине

Фото: МО Украины

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил, что несколько колесных танков AMX-10RC прибыли на Украину. Глава оборонного ведомства добавил, что часть бронированных машин уже размещена на передовых позициях. Лекорню не уточнил точное количество танков, доставленных в страну. В феврале СМИ сообщали о предполагаемой поставке 14 танков. Колесные танки AMX-10RC применяются в основном для разведки или огневой поддержки.

Офис Верховного комиссара ООН по правам человека обвинил Россию в нарушении прав человека и международного гуманитарного права на Украине. Данные основаны на докладе организации, составленном после исследования 56 населенных пунктов, опроса 595 людей, изучения мест, где люди содержались под стражей, анализа остатков оружия и документов. Доклад отмечает обширные разрушения в жилых районах. Вместе с тем следователи выявили «несколько нарушений» со стороны украинских вооруженных сил. ООН зафиксировала «вероятные непроизвольные атаки» и два военных преступления, связанных с расстрелами и пытками военнопленных российских военных. ООН рекомендовала провести расследование всех нарушений и привлечь виновных к ответственности на национальном и международном уровне.

Фото: МО РФ

Украинские военные не смогут провести успешное контрнаступление на Артемовск, поскольку им придется затыкать бреши в окрестностях других населенных пунктов, переходящих под контроль ВС России, считает военный эксперт Анатолий Матвийчук. Эксперт отметил, что после того, как российская армия получила контроль над Красногоровкой в ДНР, украинские военные должны перебросить солдат туда. Матвийчук также считает, что в ближайшее время могут быть захвачены Лиман и Авдеевка. Кроме того, Киеву приходится снимать большую часть своих войск с ряда направлений и перекидывать их под Артемовск.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила о намерении США сохранить прямые каналы связи с российскими властями для снижения риска эскалации конфликта в связи с инцидентом с беспилотником MQ-9, который разбился в Черном море. Она подчеркнула, что американская администрация не стремится к вооруженному конфликту с Россией. При этом Жан-Пьер не стала уточнять возможные меры со стороны США в отношении Москвы после инцидента с падением дрона.

Командира батальона 46-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ с позывным Купол понизили в должности после того, как он дал интервью американской газете The Washington Post о реальном состоянии украинской армии. Военный рассказал журналистам, что солдаты, прибывающие на фронт, недостаточно подготовлены и покидают свои позиции после первого боя. Он также раскрыл информацию о больших потерях ВСУ. В результате его перевели с должности командира боевого батальона на должность заместителя командира батальона учебного центра. После этого Купол подал рапорт об увольнении, поскольку считает, что украинское военное руководство «не умеет решать системные проблемы и не любит правду».

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Украинские войска за последние сутки обстреляли территорию ДНР 34 раза, выпустив 182 боеприпаса. На Донецком направлении было совершено 14 обстрелов из РСЗО, артиллерии калибра 155 мм и 152 мм, а также с использованием ударных беспилотников. На Горловском направлении зафиксировано 16 обстрелов из артиллерии калибра 155 мм, 152 мм и 122 мм. В результате атак пострадали восемь населенных пунктов ДНР, включая Горловку, Пантелеймоновку, Ясиноватую, Макеевку, Владимировку, Благодатное и Никольское. Три мирных жителя в Кировском районе Донецка и Владимировке получили ранения.

Опубликовано видео тренировки экипажей российских танков Т-90М на Украине по уничтожению натовских танков, включая американские M1 Abrams, немецкие Leopard 2 и британские Challenger 2. Инструкторы обучают танкистов тактическим приемам и особенностям боя против западных танков, а также тренируют операторов-наводчиков и командиров танков для поражения мишеней на дистанции до четырех километров. В ходе подготовки экипажи изучают уязвимые места новейших танков западного производства, поставляемых для нужд ВСУ странами НАТО, а также оттачивают мастерство в огневой подготовке и управлении боевой машиной.

Силовые структуры России предотвратили теракт, направленный против мирного населения в Запорожской области, освобожденной в ходе специальной военной операции. Три сообщника ВСУ были арестованы. Кроме того, силовики обнаружили два склада с оружием и боеприпасами. Найденные взрывчатые материалы были уничтожены на полигоне.