Чемпионат мира по танковому биатлону на учебно-тактическом комплексе «Алабино» в Подмосковье начался 13 августа и завершится 27-го финалом среди четырех стран. Состязание проводится в рамках VII Армейских Международных Игр «АрМИ-2022».
На пути к главному соревнованию экипажам предстоит выявить лучших в индивидуальных гонках и эстафетах. Перед заключительной встречей бронемашины пройдут через первый этап конкурса и полуфинал. Танкисты из 22 стран Европы, Азии, Африки и Латинской Америки встретятся на полигоне и посоревнуются в скорости движения и точности стрельбы.
Захватывающие моменты с необычной, но уже многим привычной арены, представляет NEWS.ru.
Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
Танк Т-72Б3 команды военнослужащих Монголии
Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
Танк Т-72Б3 команды военнослужащих Монголии
Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
Танк Т-72Б3 команды военнослужащих Монголии
Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
Танк Т-72Б3 команды военнослужащих Монголии
Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
Танк Т-72Б3 команды военнослужащих Монголии
Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
Танк Т-72Б3 команды военнослужащих Монголии
Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
Танк Т-72Б3 команды военнослужащих Монголии
Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
Танк Т-72Б3 команды военнослужащих Монголии
Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
Танк Т-72Б3 команды военнослужащих Азербайджана
Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
Танк Т-72Б3 команды военнослужащих Азербайджана
Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
Танк Т-72Б3 команды военнослужащих Азербайджана
Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
Танк Т-72Б3 команды военнослужащих Азербайджана
Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
Танк Т-72Б3 команды военнослужащих Азербайджана
Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
Танк Т-72Б3 команды военнослужащих Азербайджана
Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
Танк Т-72Б3 команды военнослужащих Азербайджана
Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
Танк Т-72Б3 команды военнослужащих Азербайджана
Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
Танк Т-72Б3 команды военнослужащих Азербайджана
Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
Танк Т-72Б3 команды военнослужащих Азербайджана
Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
Танк Т-72Б3 команды военнослужащих Азербайджана
Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
Танк Т-72Б3 команды военнослужащих Азербайджана
Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
Танк Т-72Б3 команды военнослужащих Азербайджана
Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
Танк Т-72Б3 команды военнослужащих Азербайджана
Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
Военнослужащие экипажа команды Азербайджана
Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
Военнослужащие экипажа команды Азербайджана
Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
Танковый биатлон 2022
Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
Танковый биатлон 2022
Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
Танки Т-72Б3 команды военнослужащих Монголии
Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
Танки Т-72Б3 команды военнослужащих Монголии
Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
Танки Т-72Б3 команды военнослужащих Монголии
Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
Танки Т-72Б3 команды военнослужащих Монголии
Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
Танки Т-72Б3 команды военнослужащих Монголии
Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
Танки Т-72Б3 команды военнослужащих Монголии
Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
Танки Т-72Б3 команды военнослужащих Монголии
Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
Танки Т-72Б3 команды военнослужащих Монголии
Танки Т-72Б3 команды военнослужащих Абхазии
Танки Т-72Б3 команды военнослужащих Абхазии
Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
Тополь (АГРЕГАТ 15У168)
Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
Тополь (АГРЕГАТ 15У168)
Танки Т-72Б3 команды военнослужащих Южной Осетии
Танки Т-72Б3 команды военнослужащих Южной Осетии
Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
Машина дистанционного разминирования Листва 15М107
Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
Машина дистанционного разминирования Листва 15М107
Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
Войсковой мобильный лесопильный комплекс ВМЛК-1
Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
Войсковой мобильный лесопильный комплекс ВМЛК-1
Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
Бурильно-ударная машина БУМ-2
Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
Бурильно-ударная машина БУМ-2
Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
Армейские игры (Оказание первой помощи)
Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
Армейские игры (Оказание первой помощи)
Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
Армейские игры (Оказание первой помощи)
Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
Армейские игры (Оказание первой помощи)
Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
Стенд Военной Полиции
Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
Стенд Военной Полиции
Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
Стенд Военной Полиции
Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
Стенд Военной Полиции
Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
Кабина тренажера самолета Л-39
Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
Кабина тренажера самолета Л-39
Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
Комплекс с беспилотными летательными аппаратами ближнего действия Элерон-3
Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
Комплекс с беспилотными летательными аппаратами ближнего действия Элерон-3
Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
Истребитель Су-25
Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
Истребитель Су-25
Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
Вертолёт Ми-8
Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
Вертолёт Ми-8
Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
Вертолёт Ми-24
Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
Вертолёт Ми-24
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