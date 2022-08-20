Огонь и сталь: фотоотчет с чемпионата мира по танковому биатлону

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Танк Т-72Б3 команды военнослужащих Азербайджана

Чемпионат мира по танковому биатлону на учебно-тактическом комплексе «Алабино» в Подмосковье начался 13 августа и завершится 27-го финалом среди четырех стран. Состязание проводится в рамках VII Армейских Международных Игр «АрМИ-2022».

На пути к главному соревнованию экипажам предстоит выявить лучших в индивидуальных гонках и эстафетах. Перед заключительной встречей бронемашины пройдут через первый этап конкурса и полуфинал. Танкисты из 22 стран Европы, Азии, Африки и Латинской Америки встретятся на полигоне и посоревнуются в скорости движения и точности стрельбы.

Захватывающие моменты с необычной, но уже многим привычной арены, представляет NEWS.ru.