Чемпионат мира по танковому биатлону на учебно-тактическом комплексе «Алабино» в Подмосковье начался 13 августа и завершится 27-го финалом среди четырех стран. Состязание проводится в рамках VII Армейских Международных Игр «АрМИ-2022».

На пути к главному соревнованию экипажам предстоит выявить лучших в индивидуальных гонках и эстафетах. Перед заключительной встречей бронемашины пройдут через первый этап конкурса и полуфинал. Танкисты из 22 стран Европы, Азии, Африки и Латинской Америки встретятся на полигоне и посоревнуются в скорости движения и точности стрельбы.

Захватывающие моменты с необычной, но уже многим привычной арены, представляет NEWS.ru.

Танк Т-72Б3 команды военнослужащих Монголии

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Танк Т-72Б3 команды военнослужащих Монголии

Танк Т-72Б3 команды военнослужащих Монголии

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Танк Т-72Б3 команды военнослужащих Монголии

Танк Т-72Б3 команды военнослужащих Монголии

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Танк Т-72Б3 команды военнослужащих Монголии

Танк Т-72Б3 команды военнослужащих Монголии

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Танк Т-72Б3 команды военнослужащих Монголии

Танк Т-72Б3 команды военнослужащих Азербайджана

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Танк Т-72Б3 команды военнослужащих Азербайджана

Танк Т-72Б3 команды военнослужащих Азербайджана

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Танк Т-72Б3 команды военнослужащих Азербайджана

Танк Т-72Б3 команды военнослужащих Азербайджана

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Танк Т-72Б3 команды военнослужащих Азербайджана

Танк Т-72Б3 команды военнослужащих Азербайджана

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Танк Т-72Б3 команды военнослужащих Азербайджана

Танк Т-72Б3 команды военнослужащих Азербайджана

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Танк Т-72Б3 команды военнослужащих Азербайджана

Танк Т-72Б3 команды военнослужащих Азербайджана

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Танк Т-72Б3 команды военнослужащих Азербайджана

Танк Т-72Б3 команды военнослужащих Азербайджана

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Танк Т-72Б3 команды военнослужащих Азербайджана

Военнослужащие экипажа команды Азербайджана

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Военнослужащие экипажа команды Азербайджана

Танковый биатлон 2022

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Танковый биатлон 2022

Танки Т-72Б3 команды военнослужащих Монголии

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Танки Т-72Б3 команды военнослужащих Монголии

Танки Т-72Б3 команды военнослужащих Монголии

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Танки Т-72Б3 команды военнослужащих Монголии

Танки Т-72Б3 команды военнослужащих Монголии

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Танки Т-72Б3 команды военнослужащих Монголии

Танки Т-72Б3 команды военнослужащих Монголии

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Танки Т-72Б3 команды военнослужащих Монголии

Танки Т-72Б3 команды военнослужащих Абхазии

Танки Т-72Б3 команды военнослужащих Абхазии

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Тополь (АГРЕГАТ 15У168)

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Тополь (АГРЕГАТ 15У168)

Танки Т-72Б3 команды военнослужащих Южной Осетии

Танки Т-72Б3 команды военнослужащих Южной Осетии

Машина дистанционного разминирования Листва 15М107

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Машина дистанционного разминирования Листва 15М107

Войсковой мобильный лесопильный комплекс ВМЛК-1

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Войсковой мобильный лесопильный комплекс ВМЛК-1

Бурильно-ударная машина БУМ-2

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Бурильно-ударная машина БУМ-2

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Армейские игры (Оказание первой помощи)

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Армейские игры (Оказание первой помощи)

Армейские игры (Оказание первой помощи)

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Армейские игры (Оказание первой помощи)

Стенд Военной Полиции

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Стенд Военной Полиции

Стенд Военной Полиции

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Стенд Военной Полиции

Кабина тренажера самолета Л-39

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Кабина тренажера самолета Л-39

Комплекс с беспилотными летательными аппаратами ближнего действия Элерон-3

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Комплекс с беспилотными летательными аппаратами ближнего действия Элерон-3

Истребитель Су-25

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Истребитель Су-25

Вертолёт Ми-8

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Вертолёт Ми-8

Вертолёт Ми-24

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Вертолёт Ми-24