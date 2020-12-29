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Россия

Блестящая Москва: фото новогодней подсветки столицы

11:51, 30 декабря 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Столица готова к встрече Нового года.

Две недели назад в Москве включили традиционную новогоднюю подсветку на улицах и в парках. Фотографии нарядной и блестящей столицы — в галерее NEWS.ru.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Денис Гришкин/АГН «Москва»

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Александр Авилов/АГН «Москва»

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

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