Блестящая Москва: фото новогодней подсветки столицы

Столица готова к встрече Нового года.

Две недели назад в Москве включили традиционную новогоднюю подсветку на улицах и в парках. Фотографии нарядной и блестящей столицы — в галерее NEWS.ru.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Кирилл Зыков/АГН «Москва» Денис Гришкин/АГН «Москва» Сергей Лантюхов/NEWS.ru Кирилл Зыков/АГН «Москва» Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Александр Авилов/АГН «Москва» Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» Сергей Лантюхов/NEWS.ru