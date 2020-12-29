Блестящая Москва: фото новогодней подсветки столицы

Столица готова к встрече Нового года.
Две недели назад в Москве включили традиционную новогоднюю подсветку на улицах и в парках. Фотографии нарядной и блестящей столицы — в галерее NEWS.ru.
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Кирилл Зыков/АГН «Москва»
Денис Гришкин/АГН «Москва»
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Кирилл Зыков/АГН «Москва»
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Александр Авилов/АГН «Москва»
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»
Сергей Лантюхов/NEWS.ru