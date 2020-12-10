Оформить пенсию скоро можно будет в банке

https://static.news.ru/photo/e0316f88-3ace-11eb-92a1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правительство РФ подготовило поправки, которые позволят получать ряд услуг, в том числе по оформлению пенсии, в уполномоченных банках. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Теперь оформить пенсию, узнать о начисленных налогах и льготах, получить некоторые государственные и муниципальные услуги можно будет не только в многофункциональных центрах, но и в негосударственных организациях, где есть для этого технические возможности, в том числе в уполномоченных банках, — цитирует ТАСС Мишустина.

Как писал NEWS.ru, антикризисная мера по смягчению условий для выхода на досрочную пенсию обсуждается в правительстве РФ. Она является частью рабочей версии общенационального плана действий по восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики. Документ разработан и отправлен в правительство Минэкономразвития совместно с Минфином и Минтрудом. Планом предполагается, что до конца 2020 года граждане предпенсионного возраста, потерявшие работу за три года до выхода на пенсию, могут рассчитывать на досрочный выход на неё. Причём отсутствует обязательное сейчас условие о наличии страхового стажа (20 лет для женщин и 25 лет для мужчин).

Выход на пенсию для лиц предпенсионного возраста, потерявших работу, до конца 2020 года станет возможным с 53,5 года для женщин и 58,5 года для мужчин.