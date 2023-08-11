Стало известно о суде над офицерами ВС РФ за ошибки в отражении атаки ВСУ «Коммерсант»: офицеров РФ будут судить за потери при атаке ВСУ под Белгородом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Западный окружной военный суд рассмотрит первое уголовное дело о нарушении правил боевого дежурства по отражению внезапного нападения на российскую территорию, пишет «Коммерсант». По данным издания, за ошибки будут судить двух российских офицеров, которые не смогли предотвратить обстрел ВСУ, в результате чего погибли семеро военнослужащих и было уничтожено 15 единиц различной венной техники. Заседание пройдет в закрытом режиме.

В основу расследования легли события апреля 2022 года. Офицеров Вооруженных сил России обвиняют в том, что они не смогли предотвратить нападение на склад с боеприпасами в Белгородской области. В результате инцидента семь человек погибли, еще 43 человека ранены. Также уничтожено 15 единиц военной техники и повреждены еще 30. Офицерам предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 340 Уголовного кодекса России. Данная часть применяется в следственно-судебной практике впервые. Подсудимым грозят десятилетние сроки.

Как сообщалось ранее, в Уфе арестовали военнослужащего российской армии, угрожавшего взорвать гранату около заправки. Ранее в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье о дезертирстве. Уфимский гарнизонный военный суд избрал меру пресечения сроком на два месяца.