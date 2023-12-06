Офицеров впервые осудили за неотражение атаки ВСУ: вернутся ли они в ВС РФ «Ъ»: двоих офицеров ВС РФ осудили на четыре года за неотражение нападения ВСУ

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Двоих российских офицеров Анатолия Бондарева и Дмитрия Дмитракова впервые осудили за неотражение атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает «Коммерсант». Нападение украинской армии произошло в прошлом году. Смогут ли осужденные военнослужащие вернуться в ВС РФ?

Что известно о приговоре офицерам ВС РФ за неотражение атаки

В Москве 2-й Западный окружной военный суд вынес первый приговор за неотражение внезапного нападения ВСУ на территорию России. Подполковника Анатолия Бондарева и майора Дмитрия Дмитракова признали виновными в совершении преступления, которое предусмотрено ч. 2 ст. 340 УК РФ (нарушение правил боевого дежурства по отражению внезапного нападения на территорию РФ). Каждого приговорили к четырем годам заключения.

По данным, размещенным на сайте суда, по уголовному делу, переданному судье в конце августа текущего года, провели шесть заседаний, одно из них было посвящено аресту подсудимых.

При этом собеседники издания заявили, что расследование первое в своем роде, но далеко не последнее. По их словам, по факту каждого прилета со стороны ВСУ возбуждаются уголовные дела о терроризме (ст. 205 УК РФ), после чего они становятся эпизодами в масштабном расследовании ГСУ СК России, ведущемся с 2014 года в связи с ситуацией в республиках Донбасса. Если ракеты и БПЛА не удалось сбить или подавить силами военнослужащих, в отношении них сотрудниками военных следственных органов СКР проводится расследование о возможном допущении халатности (ст. 293 УК РФ). Также источники издания говорят, что пока о подозреваемых или обвиняемых по таким делам они информацией не владеют.

Вернутся ли приговоренные офицеры в ВС РФ

Судья признал вину Бондарева и Дмитракова доказанной, но не стал лишать их воинских званий. Они после отбытия наказания могут вернуться в ВС России. При этом Бондарев и Дмитраков более полутора лет из срока отбыли, находясь под следствием и судом.

Офицеры вскоре могут претендовать на условно-досрочное освобождение. Но для начала фигуранты, не признающие своей вины, попытаются обжаловать приговор в апелляционной инстанции, о чем рассказал адвокат одного из них, который отказался говорить как о подробностях дела, так и о событиях, происходивших за закрытыми дверями судебной инстанции.

По словам источников «Коммерсанта», фигурантов приговорили к четырем годам каждого вместо предусмотренного статьей 10-летнего заключения в колонии строгого режима.

«Источник „Ъ“ добавил, что подсудимым удалось не только избежать максимального срока, но и дополнительного наказания в виде лишения офицерских званий. Таким образом, отбыв наказание или выйдя по УДО, они вполне могут вернуться в вооруженные силы России», — пишет издание.

Что известно об атаке ВСУ, за которую осудили офицеров ВС РФ

Издание пишет, что атака ВСУ, ставшая предметом судебного разбирательства, произошла в апреле прошлого года, когда со стороны Харьковской области Украины, предположительно, ракетами «Точка-У» был обстрелян склад с боеприпасами и техникой в районе села Старая Нелидовка Белгородской области. «Ъ» отмечает, что тогда в результате взрывов и пожара погибли семеро военнослужащих ВС России, ранения получили еще 43.

«Пятнадцать единиц техники было полностью уничтожено, а еще три десятка серьезно повреждено. Ущерб в связи с длительной эксплуатацией автотехники составил всего 90 млн рублей», — говорится в сообщении.

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